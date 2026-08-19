Με πιο προσωπικό τόνο επέλεξε να παρουσιάσει το ταξίδι της προς την Αθήνα για να αναλάβει τα καθήκοντά της η νέα πρέσβειρα του Ισραήλ Πνινάτ Γιανάι.

Στο βίντεο χωράει σχεδόν όλη η μετάβαση στη νέα της ζωή: οι βαλίτσες πριν από την αναχώρηση, οι αγκαλιές με τους γονείς της, η κόρη της που τη βοηθά με τις αποσκευές, αλλά και πιο χαλαρές στιγμές γύρω από ένα τραπέζι καθώς τρώει ελληνική σαλάτα.

Το σκηνικό αλλάζει στη συνέχεια και η νέα πρέσβειρα εμφανίζεται πλέον στην Ελλάδα, με την πρώτη επίσημη στάση της στο υπουργείο Εξωτερικών.

«Ένα νέο ταξίδι ξεκινά», έγραψε, επιλέγοντας από την αρχή να δώσει έμφαση στους δεσμούς των δύο χωρών.



«Από το Ισραήλ στην Ελλάδα – δύο χώρες που συνδέονται με την ιστορία, τη φιλία και τις κοινές αξίες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι προσβλέπει στην οικοδόμηση νέων γεφυρών και στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων, «φέρνοντας τους λαούς μας ακόμη πιο κοντά». Η ανάρτηση δημοσιεύτηκε από τον επίσημο λογαριασμό της Πρεσβείας του Ισραήλ στην Ελλάδα.

Ορισθείσα Πρέσβης του @IsraelinGreece κ. Pninat Yanay: Ένα νέο ταξίδι ξεκινά.

Από το Ισραήλ στην Ελλάδα – δύο χώρες που συνδέονται με ιστορία, φιλία και κοινές αξίες.

Ανυπομονώ να χτίσουμε γέφυρες και να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας φέρνοντας τους λαούς μας ακόμα πιο κοντά.… pic.twitter.com/4hCsWqtKPw — Israel in Greece 🇮🇱🇬🇷 (@IsraelinGreece) August 19, 2026

Από τις δικαστικές αίθουσες στη διπλωματία

Η Πνινάτ Γιανάι έρχεται στην Αθήνα με ένα βιογραφικό που δεν περιορίζεται στη διπλωματία. Είναι δικηγόρος, στρατηγική σύμβουλος και αναλύτρια, με εμπειρία στις διεθνείς σχέσεις, στη δημόσια διπλωματία και στη στρατηγική επικοινωνία. Έχει επίσης συχνή παρουσία στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ως σχολιάστρια πολιτικών, νομικών και αμυντικών θεμάτων.

Σύμφωνα με την ισραηλινή πρεσβεία, έχει εργαστεί και με εταιρείες στους τομείς της άμυνας, της κυβερνοασφάλειας, της εσωτερικής ασφάλειας και της ενέργειας, ενώ μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 δημιούργησε την πλατφόρμα δημόσιας διπλωματίας «LOVE ISRAEL».

Η ίδια έχει ήδη δώσει και το στίγμα της θητείας της στην Αθήνα, δηλώνοντας ότι θέλει να ενισχύσει τις διμερείς σχέσεις σε όλους τους τομείς, αλλά και να απευθυνθεί άμεσα στην ελληνική κοινωνία.

Η Γιανάι διαδέχεται τον Νόαμ Κατς, με την ισραηλινή πλευρά να χαρακτηρίζει την Ελλάδα βασικό εταίρο στην Ανατολική Μεσόγειο και να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία σε άμυνα, ενέργεια, τουρισμό, επενδύσεις, καινοτομία και πολιτισμό