Νέα έρευνα για υπόθεση διαφθοράς της ουκρανικής πολιτικής ηγεσίας φέρνει εκ νέου στο προσκήνιο τις πιέσεις προς τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την ώρα που ο πόλεμος με τη Ρωσία συνεχίζεται.

Οι υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς ανακοίνωσαν ότι αποκάλυψαν κύκλωμα που φέρεται να συνδέεται με νομιμοποίηση 3,35 εκατ. δολαρίων, ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται, σύμφωνα με τις Αρχές, και ανώτερος αξιωματούχος του προεδρικού γραφείου.

Η έρευνα για τη διαφθορά

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά την απομάκρυνση της αναπληρώτριας επικεφαλής του γραφείου του προέδρου, Ιρίνα Μούντρα, από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χωρίς να δοθεί επίσημη εξήγηση για την απόφαση.

Παράλληλα, η πολιτική αντιπαράθεση στη χώρα κλιμακώνεται, καθώς ο πρώην υπουργός Άμυνας Μιχαΐλο Φεντόροφ ζητά την επιστροφή στην εκλογική διαδικασία, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου με τη Ρωσία.

Οι νέες επιλογές του Ζελένσκι

Παρά τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί, η ουκρανική Βουλή ενέκρινε τις υποψηφιότητες του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις θέσεις των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας.

Ο Αντρίι Σιμπίχα και ο Γεβγένι Χμάρα έλαβαν την έγκριση των βουλευτών, με τον πρώτο να παραμένει επικεφαλής του υπουργείου Εξωτερικών και τον δεύτερο να αναλαμβάνει το υπουργείο Άμυνας.

Ο Ζελένσκι αντέδρασε άμεσα στην ψηφοφορία με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαριστώντας τους βουλευτές για τη στήριξή τους.

«Είμαι ευγνώμων στους βουλευτές για τη στήριξή τους στον Αντρίι Σιμπίχα για τη θέση του υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας και στον Γεβγένι Χμάρα για τη θέση του υπουργού Άμυνας της Ουκρανίας.

Τα καθήκοντα και των δύο υπουργών είναι απολύτως ξεκάθαρα: Η Ουκρανία χρειάζεται περισσότερη δύναμη. Και θα την αποκτήσει. Δόξα στην Ουκρανία!».

I am grateful to the MPs for supporting Andrii Sybiha for the position of Minister of Foreign Affairs of Ukraine and Yevhenii Khmara for the position of Minister of Defense of Ukraine. The tasks for both ministers are absolutely clear: Ukraine needs more strength. And it will… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2026

Οι κυρώσεις των ΗΠΑ στην πρόεδρο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

Την ίδια ώρα, κορυφαίοι αξιωματούχοι της ΕΕ δηλώνουν ότι «στέκονται σταθερά» στο πλευρό της προέδρου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), Τομόκο Ακάνε, μετά τις κυρώσεις που της επέβαλαν οι ΗΠΑ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Guardian.

Χθες, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την επιβολή κυρώσεων στην Ακάνε, από την Ιαπωνία, καθώς και στον ανώτερο δικηγόρο του ΔΠΔ Αμπντουλαγέ Σέι, από τη Σενεγάλη, κατηγορώντας τους ότι «εμπλέκονται άμεσα σε προσπάθειες του ΔΠΔ να ερευνήσει, να συλλάβει, να κρατήσει ή να ασκήσει δίωξη σε αξιωματούχους των οποίων οι κυβερνήσεις δεν έχουν συναινέσει στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου».

Το κόστος δανεισμού της Γερμανίας

Οι εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία συνδέονται και με τις αυξημένες αμυντικές ανάγκες της Ευρώπης.

Η άνοδος του κόστους δανεισμού της Γερμανίας σε υψηλό 15 ετών αντανακλά τις αυξημένες προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει η χώρα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, καθώς και την ανάγκη για σημαντικά υψηλότερες αμυντικές δαπάνες, ανέφερε την Τετάρτη το υπουργείο Οικονομικών.

Το κόστος δανεισμού της Γερμανίας για τα 10ετή και 30ετή ομόλογα έφτασε σε νέο υψηλό 15 ετών κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων και άλλων μεγάλων δυτικών οικονομιών, όπως οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία, έχουν επίσης αυξηθεί σε υψηλά πολλών δεκαετιών αυτή την εβδομάδα, λόγω της διόγκωσης του δημόσιου χρέους και των γεωπολιτικών εντάσεων, αυξάνοντας το κόστος δανεισμού για επιχειρήσεις και νοικοκυριά και δυσχεραίνοντας τη χάραξη οικονομικής πολιτικής.

«Υπό το φως της ρωσικής επιθετικότητας… η κατάσταση ασφαλείας στη Γερμανία έχει αλλάξει βαθιά. Ως εκ τούτου, απαιτούνται μαζικές επενδύσεις στην ασφάλεια και την άμυνα», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου σε γραπτή δήλωση που εστάλη στο Reuters.