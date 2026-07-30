Η Πολωνία έθεσε σε εφαρμογή προληπτικά μέτρα αεράμυνας τα ξημερώματα της Πέμπτης, σηκώνοντας μαχητικά αεροσκάφη στον αέρα εξαιτίας των νέων ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία, όπως γνωστοποίησαν οι πολωνικές Ένοπλες Δυνάμεις με ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ.

«Μαχητικά αεροσκάφη και ένα αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης έχουν ξεκινήσει επιχειρήσεις, ενώ τα επίγεια συστήματα αεράμυνας και τα συστήματα αναγνώρισης μέσω ραντάρ έχουν τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας», ανέφερε η ανακοίνωση.

❗️ Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.



Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ… pic.twitter.com/uyUywk460b — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) July 30, 2026

Σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές, η κινητοποίηση αυτή έγινε καθαρά για προληπτικούς λόγους, καθώς η ένταση της στρατιωτικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή έχει αυξηθεί σημαντικά.