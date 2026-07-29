Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης 30/07 στο Κίεβο, καθώς οι ουκρανικές αρχές προειδοποίησαν για επικείμενα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα. Αμέσως μετά την ενεργοποίηση του συναγερμού, δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε ότι ακούστηκαν δυνατές εκρήξεις στην πόλη.

«Συναγερμός για αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο εξαιτίας της απειλής βαλλιστικών (πυραύλων). Πηγαίνετε αμέσως στο πλησιέστερο καταφύγιο και μείνετε εκεί ωσότου περάσει ο κίνδυνος», ανέφερε μέσω Telegram η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας.

A few of the Russian ballistic missile impacts in Kiev earlier. pic.twitter.com/jAFl3riDWk — ayden (@squatsons) July 29, 2026

Η επίθεση ακολουθεί την προειδοποίηση χθες βράδυ του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι υπήρχε «ισχυρή πιθανότητα» οι ρωσικές δυνάμεις να εξαπολύσουν μαζική επιδρομή κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Additional footage of the Russian Iskander-M ballistic missile impacts in Kyiv.



At least 6 impacts were recorded, including with cluster munitions. pic.twitter.com/0UIFQBouqJ — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) July 29, 2026

«Οι Ρώσοι προετοίμασαν μαζική επίθεση πριν από μερικές ημέρες, κι υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να γίνει απόψε», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι μέσω X, αξιώνοντας ξανά οι σύμμαχοι της Ουκρανίας να της διαθέσουν πυραύλους για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας που διαθέτει, εν μέσω ελλείψεων.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας κλιμακώνουν τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, που μπορούν να αναχαιτίσουν μόνο τα αμερικανικού σχεδιασμού συστήματα Patriot στο ουκρανικό οπλοστάσιο. Αλλά οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι αντιμέτωπες με έλλειψη πυρομαχικών, κυρίως πυραύλων PAC-3, που οξύνθηκε μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.