Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα ουκρανικά ύδατα της Μαύρης Θάλασσας, έπειτα από ρωσική επίθεση σε πλοίο υπό ξένη σημαία που μετέφερε φορτίο δημητριακών.

Από το πλήγμα προκλήθηκαν ζημιές στο πλοίο, ξέσπασε πυρκαγιά, ενώ ένα μέλος του πληρώματος σκοτώθηκε, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη της Οδησσού, Όλεχ Κίπερ.

Η ουκρανική διοίκηση θαλάσσιων λιμένων ανακοίνωσε πως το πλοίο Mera Queen, με σημαία Γουινέας-Μπισάου, επλήγη αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Εδώ και περισσότερο από ένα μήνα, η Ρωσία εντείνει τις προσπάθειές της να πλήξει το εμπόριο και τις εξαγωγές της Ουκρανίας εξαπολύοντας σχεδόν καθημερινές επιθέσεις στα λιμάνια της χώρας στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.