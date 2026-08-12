Θερμοκρασίες έως 38 βαθμούς, ξηρασία και χαλαζοπτώσεις ανατρέπουν τον αιώνιο κύκλο του αμπελιού – Στην Ιταλία ο τρύγος ξεκίνησε έως και έναν μήνα νωρίτερα από ό,τι πριν από 30 χρόνια, ενώ η Καμπανία της Γαλλίας περιμένει ιστορικά χαμηλές αποδόσεις



Πριν ακόμη χαράξει, οι προβολείς ανάβουν μέσα στους αμπελώνες της βόρειας Ιταλίας. Είναι 4 τα ξημερώματα και δεκάδες εργάτες κινούνται ανάμεσα στις σειρές των κλημάτων, κόβοντας βιαστικά τα τσαμπιά πριν τα προλάβει ο ήλιος.



Δεν πρόκειται για μια ρομαντική νυχτερινή συγκομιδή. Είναι ένας αγώνας δρόμου απέναντι στη ζέστη.

Στη Franciacorta, μία από τις σημαντικότερες περιοχές παραγωγής αφρώδους οίνου στην Ιταλία, εβδομάδες με θερμοκρασίες που έφτασαν τους 37 και 38 βαθμούς Κελσίου, σε συνδυασμό με βροχοπτώσεις χαμηλότερες από το κανονικό, έκαναν τα σταφύλια να ωριμάσουν με πρωτοφανή ταχύτητα. Παραγωγοί αναγκάστηκαν να αρχίσουν τον τρύγο έως και δέκα ημέρες νωρίτερα από πέρυσι και περίπου έναν μήνα νωρίτερα σε σχέση με πριν από τρεις δεκαετίες.



Και λίγες εκατοντάδες χιλιόμετρα μακρύτερα, στην Καμπανία της Γαλλίας, όπου γεννιέται η αυθεντική σαμπάνια, η εικόνα δεν είναι πολύ διαφορετική. Ο συνδυασμός καύσωνα και έντονης ξηρασίας έχει συρρικνώσει τις αποδόσεις και έχει οδηγήσει σε έναν από τους πιο δύσκολους τρύγους των τελευταίων ετών, με τη συγκομιδή να αναμένεται και εκεί πολύ νωρίτερα από το συνηθισμένο.

Στις 4 το πρωί για να μη «ψηθούν» τα σταφύλια

Στο ιστορικό οινοποιείο Berlucchi, έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς Franciacorta, οι εργάτες άρχισαν φέτος να τρυγούν στις 4 τα ξημερώματα, κάτω από ισχυρούς προβολείς.

Ο λόγος είναι απλός: όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, τα σταφύλια φτάνουν στο πιεστήριο ήδη υπερθερμασμένα και η ποιότητά τους κινδυνεύει.



Ο μεσημεριανός καύσωνας είναι πλέον τόσο έντονος, ώστε οι εργαζόμενοι σταματούν υποχρεωτικά από τις 12:30 έως τις 16:00, ενώ οι ίδιοι οι οινοποιοί θεωρούν ότι ακόμη και μετά τις 4 το απόγευμα οι συνθήκες παραμένουν υπερβολικά ζεστές για ασφαλή και ποιοτικό τρύγο.



Ο τεχνικός διευθυντής της Berlucchi, Φερντινάντο Ντελ’ Άκουιλα, περιέγραψε έναν αγώνα με τον χρόνο: τα σταφύλια είναι υγιή, όμως πρέπει να κοπούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να διατηρήσουν την πολύτιμη οξύτητά τους.

Δύο ημέρες μπορούν να καταστρέψουν μια ολόκληρη παρτίδα Η παραγωγή αφρώδους οίνου είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις υψηλές θερμοκρασίες.

Για κρασιά τύπου Champagne και Franciacorta, τα σταφύλια πρέπει να έχουν υψηλή οξύτητα και σχετικά χαμηλά σάκχαρα. Η ζέστη, όμως, επιταχύνει ακριβώς την αντίθετη διαδικασία: τα σάκχαρα ανεβαίνουν γρήγορα και η οξύτητα καταρρέει.

Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Μιλάνου Ατίλιο Σιέντσα προειδοποιεί ότι, ειδικά σε πρώιμες ποικιλίες όπως το Chardonnay, ακόμη και καθυστέρηση δύο ημερών μπορεί να αφήσει τον παραγωγό με σταφύλια που δεν είναι πλέον κατάλληλα για αφρώδη οίνο.

Σε έναν κλάδο όπου το σωστό λεπτό της συγκομιδής μπορεί να καθορίσει ολόκληρη τη χρονιά, η κλιματική αλλαγή συμπιέζει πλέον το περιθώριο αποφάσεων σε λίγες ώρες.

Ο πιο πρώιμος τρύγος που έχει γίνει ποτέ στη Franciacorta

Η χρονιά του 2026 έχει ήδη περάσει στην ιστορία της Franciacorta. Ο επίσημος τρύγος άρχισε στις 30 Ιουλίου, για πρώτη φορά πριν μπει ο Αύγουστος. Το αρμόδιο Consorzio Franciacorta χαρακτήρισε το γεγονός πρωτοφανές και το συνέδεσε ευθέως με τις ολοένα συχνότερες κλιματικές μεταβολές.

Δεν ήταν μόνο η ζέστη. Ο ήπιος χειμώνας έκανε τα αμπέλια να βλαστήσουν νωρίτερα, ενώ χαλαζοπτώσεις την άνοιξη προκάλεσαν ζημιές σε μέρος της παραγωγής. Παράλληλα, η διαθεσιμότητα νερού παρέμεινε κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα και ο Μάιος ισοφάρισε ιστορικό ρεκόρ ημερών με θερμοκρασίες άνω των 32 βαθμών.



Το αποτέλεσμα ήταν τα φυτά να φτάσουν στην ωρίμανση με ταχύτητα που αιφνιδίασε ακόμη και έμπειρους οινοποιούς. Η Berlucchi υπολόγιζε μέχρι τα τέλη Ιουλίου ότι θα ξεκινούσε τον τρύγο στις 10 Αυγούστου. Μέσα σε ελάχιστες ημέρες, όμως, οι μετρήσεις έδειξαν ότι το Pinot Nero ήταν ήδη έτοιμο. Τα συνεργεία κλήθηκαν εσπευσμένα και τα πιεστήρια μπήκαν σε λειτουργία.

Η γαλλική σαμπάνια της Γαλλίας στο ίδιο καμίνι

Στη Γαλλία, η περιοχή της Champagne βρίσκεται αντιμέτωπη με τη δική της κρίση.

Η παρατεταμένη ζέστη και η έλλειψη νερού έχουν αφήσει μικρότερα σταφύλια και έχουν περιορίσει τις αναμενόμενες αποδόσεις. Σύμφωνα με γαλλικές εκτιμήσεις, ο φετινός τρύγος μπορεί να κινηθεί σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, ενώ οι παραγωγοί ετοιμάζονται να ξεκινήσουν τη συγκομιδή σημαντικά νωρίτερα από το παραδοσιακό ημερολόγιο.



Οι θερμοκρασίες του Ιουνίου, η ξηρασία και οι προηγούμενοι παγετοί έχουν συνθέσει μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για την περιοχή. Οι ημερομηνίες τρύγου έχουν μετακινηθεί προς τα μέσα Αυγούστου, περίπου 10 έως 15 ημέρες νωρίτερα από το συνηθισμένο.



Έτσι, ένα προϊόν που επί αιώνες ταυτίστηκε με ένα συγκεκριμένο κλίμα βρίσκεται τώρα μπροστά σε ένα θεμελιώδες ερώτημα: πόσο ακόμη μπορεί η Champagne να παράγεται με τον τρόπο που γνωρίζαμε;

Από την ξηρασία στις καταρρακτώδεις βροχές

Το παράδοξο της κλιματικής κρίσης είναι ότι οι αμπελουργοί δεν αντιμετωπίζουν μόνο την έλλειψη νερού.



Τα τελευταία χρόνια, οι ευρωπαϊκοί αμπελώνες περνούν από το ένα άκρο στο άλλο: παρατεταμένη ξηρασία και καύσωνες μπορούν να ακολουθηθούν από βίαιες καταιγίδες, χαλάζι και καταρρακτώδεις βροχές.



Στους λόφους του Prosecco στη βόρεια Ιταλία, ακραίες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει στο παρελθόν κατολισθήσεις και διάβρωση του εδάφους, ενώ παραγωγοί περιγράφουν ένα περιβάλλον όπου ο παγετός, η ξηρασία, το χαλάζι και οι έντονες βροχές μπορούν να διαδεχθούν το ένα το άλλο μέσα στην ίδια καλλιεργητική περίοδο.



Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους αμπελουργούς: όχι μόνο ότι ο κόσμος γίνεται θερμότερος, αλλά ότι γίνεται λιγότερο προβλέψιμος.

Το ημερολόγιο του κρασιού αλλάζει

Ο γενικός γραμματέας της Ιταλικής Ένωσης Οίνου, Πάολο Καστελέτι, αποδίδει τις αλλαγές στην κλιματική μεταβολή και στα θερμά αέρια συστήματα από την Αφρική που εγκαθίστανται ολοένα συχνότερα πάνω από την Ευρώπη. Το φαινόμενο, όπως επισημαίνει, δεν περιορίζεται στην Ιταλία. Ο πρόωρος τρύγος εμφανίζεται πλέον και στη Γαλλία και στη Γερμανία.



Οι οινοποιοί αναγκάζονται να ξαναγράψουν ένα ημερολόγιο που ακολουθούσαν επί γενιές. Να ελέγχουν τα αμπέλια νωρίτερα, να επιστρατεύουν εργάτες μέσα σε ώρες, να τρυγούν μέσα στη νύχτα και να δουλεύουν τα πιεστήρια μέχρι αργά, προτού η ζέστη προλάβει να αλλάξει τη χημεία του καρπού.



Στη Berlucchi λειτουργούν έως και 24 πιεστήρια την ημέρα για να μπορέσει να επεξεργαστεί εγκαίρως τον ασυνήθιστα πρώιμο τρύγο. Η εταιρεία παράγει περίπου 4 εκατομμύρια φιάλες Franciacorta ετησίως, περίπου το ένα πέμπτο της συνολικής παραγωγής της περιοχής.



Προς το παρόν, οι ειδικοί λένε ότι η ποιότητα μπορεί ακόμη να διασωθεί με σωστή διαχείριση.

Το ερώτημα, όμως, δεν αφορά μόνο τον τρύγο του 2026.



Αφορά το πώς θα μοιάζει ένα από τα πιο παραδοσιακά προϊόντα της Ευρώπης σε 10, 20 ή 30 χρόνια, αν οι τρύγοι συνεχίσουν να μετακινούνται όλο και πιο κοντά στην καρδιά του καλοκαιριού και οι αμπελώνες βρίσκονται κάθε χρόνο αντιμέτωποι με έναν καιρό που περνά από την ξηρασία και τον καύσωνα στις καταρρακτώδεις βροχές και το χαλάζι.



Για τους παραγωγούς σαμπάνιας και αφρωδών οίνων, η κλιματική αλλαγή δεν είναι πλέον ένα σενάριο για το μέλλον. Βρίσκεται ήδη μέσα στο αμπέλι.