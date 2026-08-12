Μεγάλη είναι η «ψαλίδα» που καταγράφεται στην αγορά κατοικίας της Θεσσαλονίκης, καθώς οι τιμές κυμαίνονται από 800 ευρώ/τ.μ. στα δυτικά έως πάνω από 7.000 ευρώ/τ.μ. στα πολυτελή ακίνητα του παραλιακού μετώπου.



Σύμφωνα με την έκθεση της Danos (BNP Paribas Real Estate) για το πρώτο εξάμηνο του 2023, για το σύνολο του έτους προβλέπεται νέα άνοδος των τιμών κατά 4% έως 7%, παρά τη φυσιολογική επιβράδυνση που παρατηρείται.

Η μέση ζητούμενη τιμή στον Δήμο Θεσσαλονίκης ανέρχεται στα 2.625 ευρώ/τ.μ., με τη Λεωφόρο Νίκης, τη Νέα Παραλία και τον Λευκό Πύργο να ξεπερνούν τα 7.000 ευρώ/τ.μ. για νεόδμητα. Παράλληλα, η Καλαμαριά (2.450-3.100 ευρώ/τ.μ.) ενισχύεται ενόψει της επέκτασης του Μετρό, ενώ η Τούμπα ξεχωρίζει για τις υψηλές αποδόσεις.



Στα δυτικά, όπως ο Εύοσμος και η Σταυρούπολη, οι τιμές ξεκινούν από 800 ευρώ/τ.μ., προσφέροντας επενδυτικές αποδόσεις 6%-8%.

Εκτίναξη στα ενοίκια και διεθνές ενδιαφέρον

Στα ενοίκια, η Θεσσαλονίκη καταγράφει τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στην Ελλάδα (+7,8%), με τη μέση τιμή στον Δήμο να φθάνει τα 10,4 ευρώ/τ.μ., την ώρα που το 28,9% του πληθυσμού δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματός του για στέγαση.

Την ίδια στιγμή, οι ξένοι αγοραστές (από Ισραήλ, Γερμανία, Βαλκάνια και Μέση Ανατολή) καλύπτουν πάνω από το 30% της ζήτησης στις ακριβές περιοχές, επωφελούμενοι από τις αλλαγές στην Golden Visa σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ οι νέοι περιορισμοί στα Airbnb ενδέχεται να συγκρατήσουν την προσφορά στη βραχυχρόνια μίσθωση.

Η επόμενη μέρα βρίσκει την πόλη με δύο ταχύτητες: το κέντρο και τα ανατολικά να προσελκύουν υψηλά κεφάλαια λόγω υποδομών, και τα δυτικά να προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες υπεραξίας για τους επενδυτές.