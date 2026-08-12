Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, πρόκειται να αποχωρήσει από τη θέση της στο τέλος του μήνα, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη μέσω του Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η Λέβιτ αποφάσισε να εγκαταλείψει τον ρόλο της προκειμένου να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στα παιδιά και την οικογένειά της. Ωστόσο, θα παραμείνει στο πλευρό του Τραμπ ως εξωτερική σύμβουλός του, ενώ, όπως ανέφερε, αναμένεται να εξακολουθήσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

«Η υπέροχη εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου και μία από τις πιο έμπιστες συνεργάτιδές μου, Κάρολαϊν Λέβιτ, θα αποχωρήσει από τη θέση της στο τέλος του μήνα, ώστε να μπορέσει να περάσει περισσότερο χρόνο με τα υπέροχα μικρά παιδιά της και την οικογένειά της, μια απόφαση που κατανοώ και σέβομαι απόλυτα!», ανέφερε ο Τραμπ.

«Η Κάρολαϊν θα είναι πλέον μία από τις κορυφαίες εξωτερικές συμβούλους μου και μια φωνή με επιρροή στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, καθώς εργαζόμαστε για να διαψεύσουμε την Ιστορία και να κερδίσουμε με αποφασιστικό τρόπο τις ενδιάμεσες εκλογές», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξήρε ακόμη τη μέχρι σήμερα παρουσία της στον Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι «η Κάρολαϊν υπήρξε πραγματική ηγέτιδα στον Λευκό Οίκο και έχει κάνει εκπληκτική δουλειά αγωνιζόμενη για τη Δικαιοσύνη, την Ελευθερία και την Ελευθερία από το 2018, συμπεριλαμβανομένης της ιστορικής εκστρατείας μας για την επανεκλογή το 2024».

Ο Τραμπ ολοκλήρωσε τη δήλωσή του με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη συνεργάτιδά του: «Η Κάρολαϊν υπήρξε μία από τις καλύτερες εκπροσώπους Τύπου του Λευκού Οίκου στην ιστορία του θεσμού. Ευχαριστώ, Κάρολαϊν, για την εξαιρετική δουλειά!».