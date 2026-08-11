Στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου Χανίων χρειάστηκε να μεταβεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έπειτα από πτώση που είχε τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, την ώρα που έκανε ποδήλατο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται ότι τραυματίστηκε στο χέρι ενώ έφερε μικρές εκδορές και κάψιμο που προκλήθηκε σε κάποια σημεία από την τριβή κατά την πτώση.

Ο πρωθυπουργός συνομίλησε με πολίτες και μέλη του προσωπικού, ενώ, αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες αποχώρησε από το νοσοκομείο, σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr.