Η ιστορική λίμνη Stew Pond, στο φυσικό καταφύγιο Epsom Common του Σάρεϊ, νοτιοδυτικά του Λονδίνου, έχει σχεδόν εξαφανιστεί κάτω από την πίεση της παρατεταμένης ζέστης και της πρωτοφανούς ξηρασίας που πλήττει μεγάλα τμήματα της Αγγλίας.

Εκεί όπου μέχρι πριν από λίγο καιρό υπήρχε νερό, σήμερα απλώνεται ένα τοπίο από ξερό χώμα και βαθιές ρωγμές.

Πλάνα που τραβήχτηκαν στις 11 Αυγούστου δείχνουν τον πυθμένα της λίμνης εντελώς εκτεθειμένο, με το έδαφος ξερό και σκασμένο από την έλλειψη νερού. Η δραματική πτώση της στάθμης ήρθε έπειτα από μια παρατεταμένη περίοδο υψηλών θερμοκρασιών και εξαιρετικά περιορισμένων βροχοπτώσεων στη νότια Βρετανία.

Η εικόνα δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο τοπικό φαινόμενο. Είναι ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά σημάδια ενός καλοκαιριού που έχει ήδη περάσει στα βρετανικά μετεωρολογικά χρονικά.

Μόλις 1 χιλιοστό βροχής στο Σάρεϊ

Η Αγγλία κατέγραψε τον ξηρότερο Ιούλιο από τότε που ξεκινούν οι σχετικές μετρήσεις, το 1836, με μόλις 6,5 χιλιοστά βροχής κατά μέσο όρο. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί μόλις στο 10% της κανονικής βροχόπτωσης για τον μήνα και είναι λιγότερη από τη μισή του προηγούμενου αρνητικού ρεκόρ, που είχε καταγραφεί το 1911.

Στη νότια Αγγλία η κατάσταση ήταν ακόμη πιο ακραία: έπεσαν μόλις 1,9 χιλιοστά βροχής, δηλαδή περίπου το 3% του φυσιολογικού για τον Ιούλιο. Πρόκειται για τον ξηρότερο μήνα που έχει καταγραφεί ποτέ στην περιοχή.

Το Σάρεϊ ήταν μία από τις 19 κομητείες της Αγγλίας όπου καταγράφηκε μόλις 1 χιλιοστό βροχής ή και λιγότερο σε ολόκληρο τον Ιούλιο. Στην ίδια λίστα βρίσκονται, μεταξύ άλλων, το Λονδίνο, το Κεντ, το Έσεξ, το Ανατολικό και Δυτικό Σάσεξ και το Όξφορντσαϊρ.

🌵Stew Pond at Epsom Common in Surrey, England — its cracked, parched bed exposed after an extended period of extreme heat and severe drought



The historic pond, a local nature reserve and habitat for diverse wildlife, has dried out as persistent dry weather continues across… pic.twitter.com/LYQ727QQuW — Greenline (@GreenlineAA) August 12, 2026

Ένας από τους θερμότερους Ιουλίους στα χρονικά

Την ανομβρία συνόδευσε και ακραία ζέστη.

Η Αγγλία κατέγραψε τον δεύτερο θερμότερο Ιούλιο στην ιστορία των μετρήσεων, ενώ ειδικά η νότια Αγγλία είχε τον θερμότερο Ιούλιο που έχει καταγραφεί ποτέ ως προς τη μέση θερμοκρασία.

Ο Ιούλιος ήταν παράλληλα ο έκτος συνεχόμενος μήνας του 2026 με μέση θερμοκρασία πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, σχεδόν ανύπαρκτων βροχοπτώσεων και παρατεταμένης ηλιοφάνειας επιταχύνει την εξάτμιση και στερεί νερό από λίμνες, ποτάμια, εδάφη και υγροτόπους.

Ένα σημαντικό καταφύγιο άγριας ζωής

Η εικόνα της αποξηραμένης Stew Pond προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία λόγω της οικολογικής σημασίας της περιοχής.

Το Epsom Common ανήκει στον Δήμο Epsom and Ewell και αποτελεί επίσημα Τοπικό Φυσικό Καταφύγιο, ενώ μεγάλο μέρος του έχει χαρακτηριστεί Περιοχή Ειδικού Επιστημονικού Ενδιαφέροντος λόγω της σημασίας του για τη βιοποικιλότητα. Ο δήμος αναφέρει ότι η περιοχή προστατεύεται και διαχειρίζεται με στόχο τη διατήρηση και ενίσχυση της άγριας ζωής.

Η εξαφάνιση του νερού δεν αλλάζει επομένως μόνο την εικόνα του τοπίου. Περιορίζει έναν σημαντικό υδάτινο βιότοπο για πουλιά, έντομα και άλλα είδη που εξαρτώνται από τις λίμνες και τις υγρές εκτάσεις του καταφυγίου.

Συναγερμός για την ξηρασία στην Αγγλία

Η κατάσταση έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια μιας απλής περιόδου καλοκαιρινής ανομβρίας.

Σύμφωνα με την Environment Agency, μέχρι τις 6 Αυγούστου είχαν καταγραφεί 134 επιβεβαιωμένα περιβαλλοντικά περιστατικά που συνδέονται με την ξηρασία και τον ξηρό καιρό από την αρχή του έτους. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται περιστατικά με νεκρά ψάρια, προβλήματα λόγω χαμηλής ροής ποταμών και φαινόμενα που σχετίζονται με τη δραματική πτώση των διαθέσιμων υδάτων. Η περιοχή του Τάμεση συγκαταλέγεται σε εκείνες όπου καταγράφεται σχετικά μεγάλος αριθμός τέτοιων προβλημάτων.

Η βρετανική υπηρεσία προειδοποιεί ότι τέσσερα κύματα καύσωνα έχουν ήδη προκαλέσει ταχεία μείωση των αποθεμάτων νερού σε ταμιευτήρες και ότι, χωρίς ουσιαστικές βροχοπτώσεις, μπορεί να υπάρξουν νέες επιπτώσεις μέσα στον Αύγουστο.

Η επικεφαλής του National Drought Group και διευθύντρια υδάτων της Environment Agency, Έλεν Γουέικαμ, έχει προειδοποιήσει ότι ο ξηρός καιρός εξαντλεί τα αποθέματα την ίδια στιγμή που η ζέστη αυξάνει τη ζήτηση για νερό, επηρεάζοντας ήδη τη γεωργία, την άγρια ζωή και τις διαθέσιμες ποσότητες για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η εικόνα που συνοψίζει το καλοκαίρι του 2026

Η Stew Pond έχει μετατραπεί έτσι σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της βρετανικής ξηρασίας.

Ένα τοπίο που ήταν συνδεδεμένο με το νερό και την άγρια ζωή έχει μεταμορφωθεί σε ξερή, σκασμένη γη.

Και ενώ μια μελλοντική περίοδος έντονων βροχοπτώσεων μπορεί να ανεβάσει ξανά τη στάθμη της λίμνης, η εικόνα από το Epsom Common αποτυπώνει με τον πιο παραστατικό τρόπο τις επιπτώσεις ενός καλοκαιριού κατά το οποίο η νότια Αγγλία κατέγραψε τη μεγαλύτερη ανομβρία που έχει γνωρίσει από τότε που υπάρχουν συστηματικές μετεωρολογικές μετρήσεις.