Μια φωτογραφία από τη βάπτιση του γιου της, Βασίλη Αργυρού, στη Μύκονο επέλεξε η Αλεξάνδρα Νίκα για να ευχηθεί στη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, η οποία είχε τα γενέθλιά της στις 11 Αυγούστου.

Στο στιγμιότυπο που δημοσίευσε σε Instagram Story η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού, μητέρα και κόρη εμφανίζονται χαμογελαστές να κρατιούνται από το χέρι, αποκαλύπτοντας παράλληλα την προσφώνηση που χρησιμοποιούν στην οικογένεια.

Η Αλεξάνδρα Νίκα συνόδευσε την ανάρτησή της με τα εξής λόγια:

«Χρόνια πολλά στον βράχο μας. Σ’ αγαπάμε απέραντα gigiiiii».

Η αναδρομή στα παιδικά χρόνια και το μήνυμα της Νταίζης Νίκα

Στο ίδιο ύφος κινήθηκε και η Νταίζη Νίκα, η οποία επέλεξε να δημοσιεύσει φωτογραφικό υλικό από το παρελθόν. Στις εικόνες η Μιράντα Πατέρα εμφανίζεται σε νεότερη ηλικία, αλλά και μαζί με τις δύο κόρες της όταν εκείνες ήταν παιδιά.

Η Νταίζη Νίκα συνόδευσε το αφιέρωμά της με το παρακάτω κείμενο:

«Χρόνια πολλά στη γυναίκα πίσω από κάθε ανάμνηση στην οποία θα γυρνάω. Σε ευχαριστώ που μας χάρισες μια παιδική ηλικία γεμάτη με τόση αγάπη. Θα είσαι πάντα το σπίτι μου».