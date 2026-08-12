Με νέο τηλεοπτικό σποτ, γυρισμένο στην πλατεία Συντάγματος, ο Στέφανος Κασσελάκης παρουσιάζει το πολιτικό στίγμα των «Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο», επιχειρώντας να δώσει το μήνυμα με το οποίο το κόμμα του θέλει να κινηθεί προς την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Στο βίντεο κυριαρχούν τρία συνθήματα: «Πολιτική με Πολιτισμό», «Η Ζωή Σου το Κέντρο Μας» και «Μια ανοιχτή αγκαλιά για κάθε πολίτη», τα οποία συνοψίζουν την εικόνα που επιχειρεί να οικοδομήσει η παράταξη γύρω από τη συμμετοχή, την αξιοπιστία και την απομάκρυνση από τις παραδοσιακές κομματικές πρακτικές.

Το σποτ ανοίγει με το ερώτημα αν ο πολίτης εξακολουθεί να αναζητεί απλώς ποιο κόμμα θα ψηφίσει ή αν έχει φτάσει στο σημείο να αναρωτιέται εάν αξίζει να εμπιστευθεί κάποιο από αυτά. Πάνω σε αυτή τη λογική ο Κασσελάκης παρουσιάζει τους «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» ως μια διαφορετική πολιτική πρόταση, με βασικό στοιχείο τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες.

Έμφαση στη συμμετοχή των μελών

Στο μήνυμά του ο Στέφανος Κασσελάκης δίνει ιδιαίτερο βάρος στη συμμετοχική λειτουργία του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις περνούν από τα περίπου 30.000 μέλη του.

Παράλληλα, επιχειρεί να διαφοροποιήσει την παράταξή του από το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα, τονίζοντας ότι οι προτάσεις παρουσιάζονται κοστολογημένες και ότι το κόμμα δεν έχει πολιτικές ή οικονομικές εξαρτήσεις από το παρελθόν. Στο ίδιο πλαίσιο χρησιμοποιεί τη φράση ότι οι Δημοκράτες δεν έχουν «γραμμάτια να ξοφλήσουν σε κανέναν».

«Σύγχρονοι, φερέγγυοι, αυθεντικοί και ανατρεπτικοί»

Ο πρόεδρος των «Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο» περιγράφει τέσσερα χαρακτηριστικά πάνω στα οποία θέλει να στηρίξει την πολιτική ταυτότητα του κόμματος: σύγχρονο, φερέγγυο, αυθεντικό και ανατρεπτικό.

Το βασικό μήνυμα είναι ότι οι πολίτες δεν καλούνται απλώς να πιστέψουν τις εξαγγελίες του κόμματος, αλλά να μπορούν να τις ελέγχουν, ενώ η έννοια της «πολιτικής με πολιτισμό» προβάλλεται ως απάντηση στην ένταση και την τοξικότητα της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Το κόμμα είχε μετονομαστεί από «Κίνημα Δημοκρατίας» σε «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» στις αρχές του 2026, με τον Κασσελάκη να τοποθετεί πολιτικά την παράταξη στον χώρο του προοδευτικού και φιλελεύθερου κέντρου.

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι οι «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» σχεδιάζουν αυτόνομη κάθοδο στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, γεγονός που δίνει στο νέο σποτ χαρακτήρα πρώτης οργανωμένης προσπάθειας να αποτυπωθεί ένα ευρύτερο προεκλογικό αφήγημα.