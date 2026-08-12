Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) ενδέχεται σύντομα να εξοπλίσει τους πράκτορές της με ειδικά γάντια που έχουν τη δυνατότητα να προκαλούν ηλεκτρικές εκκενώσεις κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων επιβολής του νόμου.

Σύμφωνα με έγγραφο που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS), η ICE σχεδιάζει να διαθέσει έως και 20 εκατομμύρια δολάρια για την αγορά του συστήματος Generated Low Output Voltage Emitter (GLOVE).

Τα γάντια μπορούν να διοχετεύσουν ηλεκτρική τάση έως 380 βολτ, περίπου τριπλάσια από την τάση μιας συνηθισμένης οικιακής πρίζας στις ΗΠΑ.

«Η ICE αξιολογεί διαρκώς τις ανάγκες των στελεχών της στο πεδίο, ώστε να διασφαλίζει ότι διαθέτουν τα εργαλεία και τον εξοπλισμό που είναι απαραίτητα για την ασφαλή σύλληψη και απομάκρυνση από τη χώρα παράτυπων μεταναστών που έχουν διαπράξει εγκλήματα», ανέφερε το DHS σε δήλωσή του στο BBC.

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι «κάθε απόφαση λαμβάνεται κατόπιν προσεκτικής εξέτασης και υποβάλλεται στον κατάλληλο έλεγχο, ώστε να διασφαλίζεται ότι οποιαδήποτε τεχνολογία χρησιμοποιεί η ICE είναι σύμφωνη με όλες τις ισχύουσες πολιτικές και τα πρότυπα των υπηρεσιών επιβολής του νόμου».

Η κατασκευάστρια εταιρεία Compliant Technologies LLC αρνήθηκε να σχολιάσει στο BBC την ενδεχόμενη πώληση, ενώ, σύμφωνα με το DHS, σύμβαση απευθείας ανάθεσης θα μπορούσε να δημοσιοποιηθεί ακόμη και την Παρασκευή.

Πώς λειτουργούν τα γάντια

Το σύστημα ενεργοποιείται με το πάτημα ενός κουμπιού και μπορεί να προκαλέσει έως 30 ηλεκτρικούς παλμούς ανά δευτερόλεπτο. Διαθέτει επίσης ενσωματωμένους μικροεπεξεργαστές, οι οποίοι καταγράφουν κάθε ενεργοποίηση.

Η κατασκευάστρια εταιρεία υποστηρίζει ότι τα γάντια δεν προκαλούν τραυματισμούς και ότι χρησιμοποιούνται ήδη από διάφορες υπηρεσίες.

Στο εγχειρίδιο χρήσης συνιστάται να αποφεύγεται η εφαρμογή τους σε ηλικιωμένους, μικρά παιδιά, εγκύους και άτομα με σοβαρές αναπηρίες. Παράλληλα, προτείνεται η παρουσία δεύτερου αξιωματικού, ο οποίος θα ακινητοποιεί το άτομο κατά τη χρήση της συσκευής.

Για να λειτουργήσει, το γάντι πρέπει να έρθει σε επαφή με το δέρμα, αν και, σύμφωνα με το εγχειρίδιο, μπορεί να λειτουργήσει και μέσα από λεπτά ρούχα όταν αυτά είναι βρεγμένα.

Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν προηγουμένως εκπαιδευτεί και να επαναπιστοποιούνται κάθε δύο χρόνια. Το εγχειρίδιο αναφέρει ακόμη ότι οι πράκτορες πρέπει να συνεκτιμούν τη συμπεριφορά του ατόμου που αντιμετωπίζουν, τη δική τους εμπειρία στη χρήση της τεχνολογίας και τη σχέση κινδύνου-οφέλους από την εφαρμογή οποιουδήποτε βαθμού βίας.

«Δεν προορίζεται να ανταγωνιστεί ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε υπάρχον μέσο, αλλά να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τα υπάρχοντα όπλα και εργαλεία, στο πλαίσιο των πολιτικών, των τακτικών, των τεχνικών και των διαδικασιών κάθε υπηρεσίας», αναφέρεται στο εγχειρίδιο.

Ποιοι πράκτορες της ICE θα τα χρησιμοποιούν

Σύμφωνα με το έγγραφο του DHS, τα GLOVE προορίζονται για στελέχη της Homeland Security Investigations (HSI), η οποία επικεντρώνεται μεταξύ άλλων στην αντιμετώπιση διεθνικών εγκληματικών οργανώσεων, καθώς και της Enforcement and Removal Operations (ERO), που είναι αρμόδια για συλλήψεις, κρατήσεις και απελάσεις ατόμων που παραβιάζουν τη μεταναστευτική νομοθεσία των ΗΠΑ.

Ορισμένες αμερικανικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου χρησιμοποιούν ήδη τα συγκεκριμένα γάντια, ωστόσο η σχεδιαζόμενη παραγγελία της ICE εκτιμάται ότι θα είναι η μεγαλύτερη που έχει λάβει μέχρι σήμερα η κατασκευάστρια εταιρεία.

Αντιδράσεις από οργανώσεις πολιτικών δικαιωμάτων

Η προοπτική ευρείας χρήσης των γαντιών έχει προκαλέσει αντιδράσεις από οργανώσεις για την προστασία των πολιτικών δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU).

Η Τζεν Ρόλνικ Μπορκέτα, αναπληρώτρια διευθύντρια της ACLU για ζητήματα αστυνόμευσης, κατηγόρησε την ICE ότι έχει επιδείξει υπερβολική προθυμία στη χρήση βίας, με σοβαρές και σε ορισμένες περιπτώσεις θανατηφόρες συνέπειες.

«Τώρα ενδέχεται να εξοπλιστούν με μια συσκευή που τους επιτρέπει να προκαλούν ηλεκτροσόκ με τα χέρια τους, πατώντας ένα μικρό κουμπί, με τρόπο που ίσως να μην γίνεται καν αντιληπτός από όσους παρακολουθούν», ανέφερε.

«Το να δοθεί στους πράκτορες της υπηρεσίας μετανάστευσης ένα κρυφό μέσο πρόκλησης τρομερού πόνου αποτελεί συνταγή για περισσότερη βλάβη σε βάρος του κοινού και λιγότερη λογοδοσία», πρόσθεσε.

Η ICE βρίσκεται ήδη υπό αυξημένο έλεγχο για θανάτους που έχουν σημειωθεί κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας, ενώ παράλληλα δέχεται πίεση για την υλοποίηση της πολιτικής απελάσεων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η οποία περιλαμβάνει και ημερήσιους στόχους συλλήψεων.