Αδιανόητες είναι οι εικόνες από τις Φιλιππίνες, όπου εργαζόμενοι στην καθαριότητα αναγκάστηκαν να μπουν μέσα σε ποτάμια γεμάτα σκουπίδια, μετά από εννέα ημέρες ασταμάτητων και καταρρακτωδών βροχοπτώσεων.

Οι φωτογραφίες από την πόλη Παρανάκε δείχνουν εργάτες να περπατούν μέσα σε νερά που σε ορισμένα σημεία έφταναν σχεδόν μέχρι τους ώμους, προσπαθώντας να απομακρύνουν τους τεράστιους όγκους απορριμμάτων που είχαν παρασυρθεί στα κανάλια και τα ποτάμια, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Ποτάμια καλυμμένα από σκουπίδια

Οι αδιάκοπες βροχές είχαν ως αποτέλεσμα τόνοι σκουπιδιών να καταλήξουν στα υδάτινα δίκτυα της παράκτιας πόλης. Σε πολλά σημεία, η επιφάνεια του νερού είχε σχεδόν εξαφανιστεί κάτω από ένα πυκνό στρώμα απορριμμάτων. Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες καθαριότητας χρειάστηκε να βουτήξουν κυριολεκτικά μέσα στα βρώμικα νερά για να ανοίξουν ξανά την πορεία των ποταμών και των ρεμάτων.

Στην προσπάθεια αυτή χρησιμοποιήθηκαν γερανοί, βάρκες και μεγάλα κοντέινερ, προκειμένου να απομακρυνθούν και να αποθηκευτούν όσο το δυνατόν περισσότερα σκουπίδια.

Σε μία από τις εικόνες, μάλιστα, ένας εργάτης φαίνεται να στέκεται μέσα στον κάδο ενός εκσκαφέα, ο οποίος αιωρείται ακριβώς πάνω από το νερό, προκειμένου να μπορέσει να επιχειρήσει με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Εργάτες μέχρι τον λαιμό στα απορρίμματα

Μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο ήταν το κανάλι Redemptorist Water Channel, στην περιοχή Barangay Baclaran. Εκεί οι εργαζόμενοι έφτασαν να βρίσκονται σχεδόν μέχρι τον λαιμό μέσα σε νερό και σκουπίδια, με τα ρούχα και τα σώματά τους καλυμμένα από λάσπη και απορρίμματα. Καθώς οι Αρχές προσπαθούν να καθαρίσουν την περιοχή, εξετάζουν παράλληλα την επιβολή αυστηρότερων προστίμων για όσους πετούν σκουπίδια.

Εκπρόσωπος του προέδρου της χώρας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αυτό δεν είναι αυτό που θέλει να συμβαίνει η κυβέρνηση. Θέλουμε σωστά λειτουργούντα υδάτινα δίκτυα, όπου το νερό μπορεί να ρέει ελεύθερα».

Το πρόβλημα των σκουπιδιών στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή είναι χρόνιο. Μελέτη του 2021 είχε δείξει ότι ο κοντινός ποταμός Πασίγκ αποτελεί σημαντική πηγή πλαστικών που καταλήγουν στον ωκεανό.

Πάνω από 500.000 άνθρωποι επηρεάστηκαν

Οι καταρρακτώδεις βροχές και οι κατολισθήσεις έχουν προκαλέσει σοβαρές καταστροφές σε ολόκληρες τις Φιλιππίνες. Τουλάχιστον αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ οκτώ αγνοούνται και 13 έχουν τραυματιστεί.

Περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι σε 33 επαρχίες επηρεάστηκαν από τον μουσώνα, ο οποίος ενισχύθηκε από δύο τροπικούς κυκλώνες. Περίπου 98.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ εκατοντάδες κατοικίες υπέστησαν ζημιές. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι μεταφέρθηκαν σε εκατοντάδες καταφύγια έκτακτης ανάγκης.

Ρεκόρ βροχοπτώσεων

Ιδιαίτερα σοβαρή ήταν η κατάσταση στην ορεινή πόλη Μπαγκιού, όπου τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έξι αγνοούνται μετά την κατολίσθηση που έθαψε αρκετά σπίτια.

Ο κρατικός μετεωρολόγος Νταν Βιγιαμίλ ανέφερε ότι στην περιοχή καταγράφηκαν 1.413,2 χιλιοστά βροχής από την 1η έως τις 9 Αυγούστου, ποσότητα κατά 47% μεγαλύτερη από τη συνήθη βροχόπτωση ολόκληρου του μήνα, που ανέρχεται στα 963,2 χιλιοστά.

Σε άλλες περιοχές του Λουζόν, κατολισθήσεις προκάλεσαν ακόμη έξι θανάτους, ενώ ένας άνθρωπος πνίγηκε, ένας σκοτώθηκε από πτώση δέντρου και ένας υπέστη ηλεκτροπληξία. Παρότι οι πλημμύρες άρχισαν να υποχωρούν, οι Αρχές προειδοποιούν ότι τα προβλήματα παραμένουν. Ο υπουργός Δημοσίων Έργων Βινς Ντίζον δήλωσε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν «χρόνια και δεκαετίες προβληματικών παρεμβάσεων» στην αντιπλημμυρική προστασία, αναφερόμενος και στο σκάνδαλο με τα ελαττωματικά ή ανύπαρκτα έργα που έχουν κοστίσει δισεκατομμύρια στους φορολογούμενους.

Οι Φιλιππίνες πλήττονται κατά μέσο όρο από περίπου 20 τροπικές καταιγίδες και τυφώνες κάθε χρόνο, καθώς βρίσκονται στην πορεία των κυκλώνων του Ειρηνικού. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή κάνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα συχνότερα, μεγαλύτερης διάρκειας και εντονότερα.