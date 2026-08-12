Η ΑΕΚ προηγήθηκε αλλά δεν κατάφερε να κατακτήσει το Σούπερ Καπ καθώς ηττήθηκε από τον ΟΦΗ στη διαδικασία των πέναλτι και ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε λόγο για καμπανάκι ενόψει των play off του Champions League.

Η Ένωση ήταν το φαβορί, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε όμως με τον Γιόβιτς δεν ήταν καλή και τελικά ηττήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι. Αποτέλεσμα πάντως που μπορεί να βγει σε… καλό ενόψει των αναμετρήσεων με τη Λέφσκι Σόφιας, όπως τόνισε ο Σέρβος τεχνικός στις δηλώσεις του.

«Πρέπει να βρεθούμε σε καλύτερο επίπεδο. Ήταν ένα καλό μάθημα για εμάς και μιλάω γι’ αυτό εδώ και δύο μήνες. Όσα έγιναν στο παρελθόν ανήκουν στο παρελθόν και πλέον δεν ενδιαφέρουν κανέναν. Τώρα πρέπει όλοι μαζί να ξαναβρούμε τη δίψα και τη συγκέντρωσή μας, αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας», είπε αρχικά ο Νίκολιτς και συνέχισε.

«Σίγουρα θέλαμε να κατακτήσουμε το τρόπαιο και είχαμε την ευκαιρία να το κάνουμε. Προσωπικά, ήθελα πάρα πολύ να το κερδίσουμε. Από την άλλη, καλύτερα που συνέβη τώρα παρά σε δύο εβδομάδες. Ήταν ένα καλό προειδοποιητικό καμπανάκι για εμάς, παρότι πρόκειται για ένα παιχνίδι στην αρχή της σεζόν».