Ανάμεσα στις χαμηλότερες τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη θα βρεθεί η Ελλάδα την Πέμπτη 13 Αυγούστου, παρά την αυξημένη ζήτηση που προκαλούν οι υψηλές θερμοκρασίες. Καθοριστικό ρόλο παίζει η ιδιαίτερα υψηλή παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, οι οποίες αναμένεται να καλύψουν περίπου το 70% του φορτίου.

Η μέση τιμή στην ελληνική Αγορά Επόμενης Ημέρας διαμορφώθηκε στα 95,81 ευρώ ανά μεγαβατώρα, μειωμένη κατά περίπου 8% σε σύγκριση με τα 104,46 ευρώ της Τετάρτης. Τα διαθέσιμα στοιχεία της ευρωπαϊκής αγοράς επιβεβαιώνουν την τιμή για παράδοση στις 13 Αυγούστου.

Η εικόνα είναι αισθητά διαφορετική σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Στη Γερμανία η τιμή για την Πέμπτη διαμορφώθηκε στα 147,07 ευρώ/MWh, στη Γαλλία στα 154,68 ευρώ και στην Αυστρία στα 161,55 ευρώ.

Ακόμη υψηλότερη είναι η τιμή στη Ρουμανία, όπου η αγορά επόμενης ημέρας έκλεισε στα 163,54 ευρώ/MWh, ενώ στη Βουλγαρία διαμορφώθηκε στα 138,29 ευρώ/MWh.

ΑΠΕ κοντά στο 70% της ζήτησης

Πίσω από τη σημαντική απόσταση της ελληνικής αγοράς από μεγάλο μέρος της Ευρώπης βρίσκεται η αυξημένη παραγωγή τόσο των φωτοβολταϊκών όσο και των αιολικών.

Οι προβλέψεις για την Πέμπτη δείχνουν ότι αιολικά και φωτοβολταϊκά θα καλύψουν περίπου το 63,2% του φορτίου, ενώ αν προστεθούν τα υδροηλεκτρικά, οι ΑΠΕ της Κρήτης και η συνεισφορά των συστημάτων αποθήκευσης, η συνολική συμμετοχή της καθαρής ενέργειας πλησιάζει το 70% της ζήτησης. Η επίδοση αναμένεται να κινηθεί σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και να αποτελέσει τη δεύτερη υψηλότερη που έχει καταγραφεί.

Ειδικότερα, τα υδροηλεκτρικά εκτιμάται ότι θα καλύψουν περίπου το 5% του φορτίου, οι ΑΠΕ της Κρήτης το 1,5% και οι μπαταρίες περίπου το 0,6%.

Η μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ επιτρέπει έτσι στην ελληνική αγορά να διατηρεί τη χονδρική τιμή κάτω από το όριο των 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα, την ώρα που σε αρκετές αγορές της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης οι τιμές κινούνται στην περιοχή των 140-160 ευρώ ή και υψηλότερα.

Η εξέλιξη αποκτά πρόσθετη σημασία καθώς καταγράφεται σε ημέρα αυξημένης κατανάλωσης, λόγω της ζέστης και της εκτεταμένης χρήσης κλιματιστικών, αναδεικνύοντας τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν αιολικά, φωτοβολταϊκά και αποθήκευση στη συγκράτηση του κόστους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.