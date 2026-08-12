Ο 4χρονος στην Πάρο φαίνεται να έχει καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας τη στιγμή που έπεσε στην πισίνα του beach bar, ενώ το υλικό εξετάζεται για να αποσαφηνιστούν οι κινήσεις των παρευρισκόμενων και όσα έγιναν μέχρι την προσπάθεια διάσωσής του.

Οι καταγραφές, σύμφωνα με όσα μετέφερε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος στο δελτίο ειδήσεων του Mega, δεν περιορίζονται στη στιγμή της πτώσης. Όπως ανέφερε, το υλικό επιτρέπει να εξεταστεί τι συνέβη αμέσως μετά, αλλά και ποια ήταν η θέση των γονέων την κρίσιμη ώρα.

«Τα βίντεο είναι σαφή. Απεικονίζονται όλες οι δραματικές στιγμές από την πτώση του μικρού παιδιού στην πισίνα και κυρίως το τι ακολούθησε. Προκύπτει από τις σχετικές καταγραφές πού μπορεί να βρίσκονταν οι γονείς εκείνη την κρίσιμη χρονική στιγμή, αλλά και τι προσπάθειες έγιναν για τη διάσωση του παιδιού».

Τι εξετάζεται για τον ναυαγοσώστη

Ένα από τα στοιχεία που ερευνούν οι Αρχές αφορά την παρουσία ναυαγοσώστη στον χώρο της πισίνας στην Πάρο. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, δεν προκύπτει ότι υπήρχε ναυαγοσώστης δίπλα στην πισίνα τη στιγμή του περιστατικού.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος ανέφερε πως ο 69χρονος, ο οποίος έχει την ιδιότητα του ναυαγοσώστη, βρισκόταν σε διαφορετικό σημείο.

«Δεν φαίνεται να υπήρχε ναυαγοσώστης. Υπάρχει και η παραδοχή ότι ο 69χρονος, ο οποίος είναι ναυαγοσώστης, ήταν σε άλλο σημείο».

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, η αστυνομική έρευνα έχει θέσει ερωτήματα και σχετικά με την ισχύ της άδειας που διέθετε ο 69χρονος.

«Όμως προέκυψε από την έρευνα της Αστυνομίας ότι δεν έχει καμία απολύτως ισχύ η άδεια του ναυαγοσώστη που είχε ο 69χρονος».

Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζονται και τα δικαιολογητικά που αφορούν την πισίνα και τις προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου.

«Επιπλέον, δεν έχουν παρουσιαστεί τα έγγραφα του 2023 για αλλαγές που έγιναν για τις άδειες και για τους ελέγχους στη συγκεκριμένη πισίνα».

Οι κάμερες στο επίκεντρο της έρευνας

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αποτελεί πλέον ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται για την ανασύνθεση των γεγονότων. Μέσα από τις καταγραφές αναζητούνται απαντήσεις για τη χρονική ακολουθία της πτώσης του παιδιού, την αντίδραση όσων βρίσκονταν στον χώρο και την προσπάθεια που ακολούθησε.

Παράλληλα, η έρευνα αφορά τις συνθήκες λειτουργίας της πισίνας, την παρουσία και την ιδιότητα του ναυαγοσώστη, καθώς και τα έγγραφα που σχετίζονται με τις άδειες και τους ελέγχους.