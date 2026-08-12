Ο Anthony Hsieh βρίσκεται στη Σκιάθο και αυτό αποτελεί το κεντρικό θέμα συζήτησης στο νησί των Σποράδων, καθώς ο Αμερικανός επιχειρηματίας και ιδρυτής της loanDepot κατέπλευσε με δύο επιβλητικά σκάφη που μαγνητίζουν τα βλέμματα κατοίκων και ταξιδιωτών.

Ρεπορτάζ: Γιάννης Αποστολίδης

Στα γαλάζια νερά δεσπόζουν το custom ιστιοφόρο ALEA, μια εντυπωσιακή κατασκευή εκατομμυρίων ευρώ από το ολλανδικό ναυπηγείο Vitters, καθώς και το Bad Company Support 175, το μήκους 53 μέτρων σκάφος υποστήριξης της Damen Yachting.

Τα δύο σκάφη λειτουργούν συνδυαστικά, με τα βοηθητικά τέντερ (στη ναυτική ορολογία γνωστά και ως «υπηρέτριες», είναι μικρότερα σκάφη που συνοδεύουν μια μεγαλύτερη θαλαμηγό, ιστιοφόρο ή superyacht) να πραγματοποιούν συνεχείς διαδρομές για τη μεταφορά καλεσμένων, εξοπλισμού και πληρωμάτων από το ένα σημείο στο άλλο.

Από τη Wall Street στις ανοιχτές θάλασσες

Ο Anthony Hsieh είναι Αμερικανός επιχειρηματίας, επενδυτής και ηγετική φυσιογνωμία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ. Γεννημένος στην Ταϊβάν, μετακόμισε με την οικογένειά του στις Ηνωμένες Πολιτείες σε παιδική ηλικία, όπου και διαμόρφωσε μια ισχυρή επιχειρηματική νοοτροπία.

Με την πάροδο των ετών μετατράπηκε σε έναν από τους βασικούς πρωτοπόρους του ψηφιακού μετασχηματισμού των δανείων στις ΗΠΑ, αναμορφώνοντας πλήρως τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αποκτούν πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

Πριν από την ίδρυση της loanDepot το 2010 ( η οποία εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες μη τραπεζικές εταιρείες παροχής στεγαστικών δανείων στη χώρα) είχε ήδη διαγράψει μια εντυπωσιακή διαδρομή στον χώρο του online lending. Αρχικά ίδρυσε την LoansDirect, την οποία εξαγόρασε η E*TRADE το 2001, ενώ στη συνέχεια δημιούργησε την HomeLoanCenter, η οποία συγχωνεύτηκε με τη LendingTree το 2004.

Ο Anthony Hsieh, ο άνθρωπος πίσω από τα εντυπωσιακά superyachts ALEA και Bad Company Support που αγκυροβόλησαν στη Σκιάθο

Η επιστέγαση της πολυετούς διαδρομής του ήρθε με την εισαγωγή της loanDepot στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης τον Φεβρουάριο του 2021, γεγονός που ανέδειξε την εταιρεία στη Wall Street και εκτόξευσε την προσωπική του περιουσία στα 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Παράλληλα με την πολυδιάστατη δραστηριότητά του στον χρηματοοικονομικό τομέα, είναι διεθνώς γνωστός για το μεγάλο του πάθος με την αλιεία ανοιχτής θαλάσσης (sportfishing). Έχοντας μετατρέψει το χόμπι του σε παγκόσμιο εγχείρημα, δημιούργησε το πρόγραμμα «Bad Company», έναν περίφημο στόλο που περιλαμβάνει περίπου 12 εξειδικευμένα σκάφη αλιείας και υποστήριξης σε διάφορα μέρη του κόσμου.

Το δίκτυο αυτό ταξιδεύει αδιάκοπα στους ωκεανούς, συνδυάζοντας την εξερεύνηση, την αλιεία μεγάλων ψαριών και την περιπέτεια με τη συλλογή πολύτιμων επιστημονικών δεδομένων για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Δύο διαφορετικοί κόσμοι στην ίδια θάλασσα

Το 56μετρο ALEA, σχεδιασμένο από τον αναγνωρισμένο οίκο Frers και με εσωτερική επιμέλεια από το M2 Atelier, ξεχωρίζει για το αλουμινένιο σκαρί και τον αγωνιστικό του σχεδιασμό. Συνδυάζει την απόλυτη πολυτέλεια με τις υψηλές ιστιοπλοϊκές επιδόσεις, αποτελώντας ένα πραγματικό αριστούργημα της σύγχρονης ναυπηγικής.

Από την άλλη πλευρά, το Bad Company Support 175 λειτουργεί ως η κεντρική επιχειρησιακή βάση του στόλου. Διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο κατάστρωμα για τη μεταφορά αλιευτικών σκαφών, ειδικό γερανό, υπόστεγο ελικοπτέρου, καθώς και εσωτερική αίθουσα συσκέψεων για τον συντονισμό των αποστολών.

Το πρόγραμμα του Hsieh περιλαμβάνει παράλληλα δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος, όπως τη σήμανση μέσω δορυφορικών συστημάτων και την απελευθέρωση μεγάλων μαρλίν για τη μελέτη των μεταναστευτικών τους διαδρομών.

Ένας πλωτός στόλος που κλέβει τις εντυπώσεις

Η συνύπαρξη των δύο σκαφών στις Σποράδες προσφέρει ένα σπάνιο θέαμα, καθώς η ναυτική κομψότητα του ιστιοφόρου ALEA συμπληρώνεται από την επιβλητική παρουσία του υποστηρικτικού mothership. Οι μετακινήσεις μεταξύ των δύο yachts γίνονται αδιάκοπα, προσφέροντας στους φιλοξενούμενους μια ξεχωριστή εμπειρία εν πλω.

Η παρουσία του Αμερικανού μεγιστάνα στην περιοχή αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη Σκιάθο ως έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για διεθνείς προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου και του yachting υψηλού επιπέδου.