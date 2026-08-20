Στο νοσοκομείο εξακολουθεί να βρίσκεται ο 18χρονος που τραυματίστηκε με μαχαίρι κατά τη διάρκεια επίθεσης στον Άγιο Δημήτριο, με έναν 23χρονο να έχει συλληφθεί για την υπόθεση. Η μητέρα του νεαρού περιέγραψε την αγωνιώδη τηλεφωνική κλήση που δέχθηκε από τον γιο της αμέσως μετά τον τραυματισμό του.

Μιλώντας στο MEGA, η γυναίκα ανέφερε ότι αρχικά δυσκολεύτηκε να συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί, όταν άκουσε τον γιο της να της ζητά απεγνωσμένα βοήθεια.

«Αμέσως με κάλεσε. ‘Μαμά τρέξε γιατί με έχουν μαχαιρώσει’. Κοιτάω το τηλέφωνο, λέω ‘είναι ο γιος μου; Είναι κάποια φάρσα;’. Μου λέει ‘μαμά τρέχα’. Χάσαμε τη γη από τα πόδια μας».

Η ίδια εμφανίστηκε συγκλονισμένη από όσα συνέβησαν, υποστηρίζοντας ότι ανεξάρτητα από το εάν το κίνητρο ήταν η ληστεία, ο γιος της βρέθηκε αντιμέτωπος με θανάσιμο κίνδυνο.

«Δεν με ενδιαφέρει εάν ήθελε να τον ληστέψει, τι ήταν, πήγε να τον σκοτώσει. Πήγαινε για προπόνηση όπως περπατούσε το παιδί στον δρόμο λίγο πριν φτάσει στο γήπεδο δηλαδή στα δύο τρία λεπτά θα έφτανε, βγήκε ο άλλος από πίσω με το έτσι θέλω να του αφαιρέσει τη ζωή».

Η επίθεση λίγο πριν φτάσει στην προπόνηση

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τρίτης (18/08/2026), στη συμβολή των οδών Μενελάου και Ψηλορείτου. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο 18χρονος, ο 23χρονος τον πλησίασε ενώ εκείνος κατευθυνόταν προς την προπόνησή του και απαίτησε να του παραδώσει όσα αντικείμενα είχε μαζί του.

«Δεν τον γνωρίζω τον 23χρονο, αποπειράθηκε να με ληστέψει. Περπατούσα στον δρόμο και μου ζήτησε τα υπάρχοντά μου, ό,τι είχα πάνω μου. Εγώ τότε προσπάθησα να αμυνθώ».

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 23χρονος χρησιμοποίησε φαλτσέτα και τραυμάτισε τον νεαρό δύο φορές, στο πρόσωπο και στην πλάτη. Ο 18χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί τού έκαναν δέκα ράμματα, ενώ η νοσηλεία του συνεχίζεται.

Η μητέρα του εξέφρασε παράλληλα την ανησυχία της για το ενδεχόμενο να υπάρξει στο μέλλον κάποιο ανάλογο περιστατικό με διαφορετικό θύμα, τονίζοντας ότι αυτή τη φορά ο γιος της κατάφερε να ξεφύγει από τον κίνδυνο.

«Σήμερα την γλίτωσε το παιδί μου, αύριο, μεθαύριο; Άλλο παιδί; Μία γιαγιά; Ένας παππούς; Κακή μέρα, κακή στιγμή, παραλίγο να του αφαιρέσει τη ζωή, όμως ζει, δόξα τω Θεώ είναι εκτός κινδύνου», λέει η μητέρα του.

Σύμφωνα με το MEGA, καθοριστικές για τον εντοπισμό του 23χρονου ήταν πληροφορίες από κατοίκους της περιοχής. Μάρτυρας φέρεται να τον είδε να κινείται έχοντας μαζί του το μαχαίρι και στη συνέχεια να μπαίνει σε σπίτι που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου τραυματίστηκε ο 18χρονος. Οι πληροφορίες αυτές συνέβαλαν ώστε οι αστυνομικοί να φτάσουν στα ίχνη του και να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι περιστάσεις της επίθεσης και να διαπιστωθεί τι ακριβώς προηγήθηκε.