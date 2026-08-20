Μέσα από τα χέρια του έχασε ο Παναθηναϊκός ένα σημαντικό προβάδισμα απέναντι στη Χράντετς Κράλοβε, καθώς αν και βρέθηκε μπροστά με 2-0 στο ΟΑΚΑ, δέχθηκε δύο γκολ στο φινάλε και περιορίστηκε στο 2-2. Έτσι, η πρόκριση για την League Phase του Europa Conference League θα κριθεί στη ρεβάνς επί τσεχικού εδάφους.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν αναζήτησε δικαιολογίες για τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα του απώλεσε τη νίκη. Στις δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ, ο Δανός τεχνικός απέδωσε την ευθύνη στον Παναθηναϊκό, επισημαίνοντας ότι οι παίκτες του δεν αξιοποίησαν όπως έπρεπε την υπεροχή που είχαν αποκτήσει.

«Το φταίξιμο είναι όλο δικό μας. Ενώ είχαμε τον απόλυτο έλεγχο, έπρεπε να ήμασταν πιο κυνικοί και ουσιαστικοί. Επιτρέψαμε στον αντίπαλο να επιτεθεί. Το δεύτερο γκολ είναι ανεπίτρεπτο. Φταίμε για το αποψινό αποτέλεσμα, το οποίο είναι απογοητευτικό».

Παρά την απογοήτευση για την εξέλιξη του πρώτου αγώνα, ο Νίστρουπ έστρεψε αμέσως την προσοχή στον επαναληπτικό, ξεκαθαρίζοντας ότι οι «πράσινοι» θα πρέπει να παρουσιαστούν στην Τσεχία με πίστη στις δυνατότητές τους και μοναδικό στόχο τη νίκη. Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 27 Αυγούστου.

«Θα αναλύσω τον αγώνα μετά, αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κερδίσουμε στην Τσεχία. Πρέπει να παίξουμε με αυτοπεποίθηση και να δείξουμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά αυτό πρέπει να κάνουμε».