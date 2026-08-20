Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Χράντετς Κράλοβε στον πρώτο αγώνα για τα play off του Europa Conference League και το σκορ είναι 2-0 μετά τα γκολ του Τεττέη στο 55′ και στο 61′.

Το πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλό για τους «πράσινους», στο δεύτερο όμως και συγκεκριμένα στο 55′ κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με τον Τεττέη, ο οποίος απέφυγε τον αντίπαλό του και με σουτ εντός περιοχής, το οποίο κόντραρε, έκανε το 1-0.

Λίγα λεπτά μετά, στο 61′, ο διεθνής Έλληνας επιθετικός σκόραρε ξανά καθώς… έσκαψε ωραία τη μπάλα προ του Ζαντραζίλ, γράφοντας το 2-0 μέσα σε αποθέωση.