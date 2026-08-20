Καθησυχαστικό μήνυμα προς την Κύπρο στέλνουν διπλωματικές πηγές του Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τίθεται ζήτημα ιρανικής επίθεσης στο νησί όσο οι βρετανικές βάσεις δεν αξιοποιούνται για ενέργειες εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι ίδιες πηγές, μιλώντας στον Πολίτη Κύπρου, ανέφεραν ότι η επικοινωνία ανάμεσα στη Λευκωσία και την Τεχεράνη συνεχίζεται κανονικά. Χαρακτήρισαν μάλιστα το διπλωματικό κανάλι «ενεργό», επισημαίνοντας ότι στις επαφές των δύο πλευρών εξετάζονται διάφορα ζητήματα, μεταξύ των οποίων και εκείνο των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο.

Οι τοποθετήσεις αυτές ακολουθούν δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης της σύγκρουσης σε ευρωπαϊκά εδάφη που χρησιμοποιούνται για επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Στο βρετανικό δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται Ιρανούς αξιωματούχους, γινόταν αναφορά και στην Κύπρο.

Επιφυλάξεις για τις πληροφορίες περί ιρανικών χτυπημάτων

Κληθείσες να σχολιάσουν τις συγκεκριμένες πληροφορίες, οι ιρανικές διπλωματικές πηγές υποβάθμισαν τη σημασία τους, σημειώνοντας ότι όσα αποδίδονται κατά καιρούς σε πηγές από το Ιράν δεν είναι πάντοτε «αξιόπιστες». Κατά την ίδια τοποθέτηση, σε αρκετές περιπτώσεις πρόκειται για εκτιμήσεις που διατυπώνονται από αξιωματούχους ως «αντίδραση στις απειλές της άλλης πλευράς».

Συγκεκριμένα οι διπλωματικές πηγές ανέφεραν:

«Δηλώσεις από ιρανικές πηγές δεν είναι και πολύ αξιόπιστες και αποτελούν απλά εικασίες που προέρχονται από την απάντηση και αντίδραση Ιρανών αξιωματούχων στις απειλές της άλλης πλευράς.

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της Κύπρου, ο δρόμος και το κανάλι της διπλωματίας είναι πολύ ενεργά και τα μέρη συζητούν διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένων και των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο. Όσο δεν υπάρχει εχθρική πράξη από τις Βάσεις κατά του Ιράν, τότε τίποτα δεν θα συμβεί.

Οι Ιρανικές αρχές έχουν επίγνωση των ανησυχιών της Κυπριακής πλευράς, όσον αφορά τους πολίτες του νησιού που ζουν και εργάζονται εντός των ορίων αυτών των Βάσεων, αλλά δεν θα έπρεπε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι οι ζωές των Ιρανών πολιτών μπορούν επίσης να τεθούν σε κίνδυνο αν αυτές οι Βάσεις χρησιμοποιηθούν κατά του Ιράν.

Το γεγονός ότι το διπλωματικό κανάλι μεταξύ των δύο χωρών είναι ενεργό φαίνεται να υποδηλώνει αυτήν την κοινή αντίληψη.»