Σε πληροφορίες περί σχεδιαζόμενης ενίσχυσης της στρατιωτικής παρουσίας της Τουρκίας στη Συρία απέδωσε τις πρόσφατες ισραηλινές επιδρομές ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, Γεχιέλ Λάιτερ.

Σε συνέντευξή του στην «Jerusalem Post», ο Ισραηλινός διπλωμάτης ανέφερε ότι το Τελ Αβίβ δεν επιθυμεί να οδηγηθεί σε στρατιωτική αντιπαράθεση ούτε με την Άγκυρα ούτε με τη Δαμασκό. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι οι εξελίξεις στη Συρία ξεπέρασαν τα όρια που είχε θέσει η ισραηλινή πλευρά.

«Δεν επιδιώκουμε κλιμάκωση ή πόλεμο ούτε με την Τουρκία ούτε με τη Συρία. Αλλά ξεπεράστηκε μια κόκκινη γραμμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι πληροφορίες που οδήγησαν στα ισραηλινά πλήγματα

Σύμφωνα με τον Λάιτερ, οι ισραηλινές υπηρεσίες είχαν στη διάθεσή τους στοιχεία που παρέπεμπαν σε πρόθεση της Άγκυρας να διευρύνει το στρατιωτικό της αποτύπωμα εντός της Συρίας. Ο ίδιος χαρακτήρισε μια τέτοια εξέλιξη «κατάφωρη τουρκική παραβίαση».

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν την Τρίτη την αεροπορική βάση Αμπού αλ-Ντουχούρ, κοντά στο Χαλέπι. Από τα χτυπήματα προκλήθηκαν καταστροφές στους διαδρόμους που χρησιμοποιούνται για την απογείωση και την προσγείωση αεροσκαφών.

Ο Ισραηλινός πρέσβης ισχυρίστηκε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε προτού φτάσουν τουρκικές δυνάμεις στην αεροπορική βάση, συνδέοντας με αυτόν τον τρόπο την επιλογή του συγκεκριμένου στόχου με τις πληροφορίες που, κατά τον ίδιο, είχε συγκεντρώσει το Ισραήλ για επικείμενη τουρκική στρατιωτική ανάπτυξη.

Τι υποστηρίζει ο Λάιτερ για τις επαφές με τη Δαμασκό

Ο Γεχιέλ Λάιτερ αναφέρθηκε επίσης σε συνεννόηση μεταξύ Ισραήλ και συριακής κυβέρνησης, η οποία, όπως υποστήριξε, αφορούσε τον περιορισμό μιας περαιτέρω στρατιωτικής επέκτασης της Τουρκίας στο συριακό έδαφος.

Κατά τον ίδιο, το συγκεκριμένο ζήτημα είχε συζητηθεί τον Ιανουάριο στο Παρίσι, σε συνάντηση στην οποία συμμετείχαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι τοποθετήσεις του Ισραηλινού διπλωμάτη γίνονται ενώ η τουρκική στρατιωτική δραστηριότητα στη Συρία παραμένει ένα από τα πλέον ευαίσθητα ζητήματα στις περιφερειακές ισορροπίες, με το Ισραήλ να παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της Άγκυρας.

Άγκυρα και Δαμασκός απορρίπτουν τους ισχυρισμούς

Διαφορετική εικόνα παρουσίασε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, το οποίο αρνήθηκε ότι τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία βρίσκεται στην αεροπορική βάση Αμπού αλ-Ντουχούρ, απορρίπτοντας όσα υποστηρίχθηκαν από την ισραηλινή πλευρά.

Η Τουρκία ζήτησε παράλληλα από το Ισραήλ να τερματίσει τα στρατιωτικά πλήγματα στο συριακό έδαφος και να ενεργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Θέση για το ζήτημα πήρε και η Δαμασκός. Ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Ασάαντ αλ-Σαϊμπανί, δήλωσε ότι η συριακή κυβέρνηση δεν προτίθεται να συναινέσει στην εγκατάσταση τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας στη χώρα.