Με τους Ταμπόρδα και Τεττέη στην αρχική 11άδα υποδέχεται ο Παναθηναϊκός τη Χράντετς Κράλοβε στο πρώτο παιχνίδι για τα play off του Europa Conference League.

Οι «πράσινοι» είναι το φαβορί για την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης και θέλουν το αποτέλεσμα που θα κάνει πιο εύκολη τη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας στην Τσεχία, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να κάνει αλλαγές στην 11άδα.

Το «τριφύλλι» παρατάσσεται με τον Πένια στο τέρμα, τους Κυριακόπουλο και Τσάπρα στα άκρα της άμυνας, ενώ οι στόπερ είναι οι Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν. Στο κέντρο είναι οι Καμαρά και Τσιριβέγια και από εκεί και πέρα οι Λιβάι Γκαρσία και Αντίνο είναι στα άκρα της επίθεσης, με τον Ταμπόρδα σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Τεττέη.

Η 11άδα του Παναθηναϊκού: Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσιριβέγια, Ταμπόρδα, Λιβάι Γκαρσία, Αντίνο, Τεττέη.

Στον πάγκο είναι οι Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Γιάγκουσιτς, Τσέριν, Κοντούρης, Πελίστρι, Μπινιάρης, Ντέσερς, Ραστόντερ.