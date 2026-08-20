Η οικογένεια ενός 6χρονου κοριτσιού από το Νιου Τζέρσεϊ που έχασε τη ζωή του σε ένα απίστευτο δυστύχημα ενώ έπαιζε μπάντμιντον, κατέθεσε αγωγή εναντίον της εταιρείας που κατασκεύασε τη ρακέτα, υποστηρίζοντας ότι το προϊόν ήταν ελαττωματικό.

Η μικρή Λούσι Μόργκαν βρισκόταν τον Ιούνιο του 2024 σε οικογενειακές διακοπές στο Μέιν και έπαιζε μπάντμιντον με τον 10χρονο αδελφό της, όταν συνέβη το αδιανόητο. Κατά τη διάρκεια ενός χτυπήματος, ο μεταλλικός άξονας της ρακέτας αποκολλήθηκε από την ξύλινη λαβή, με αποτέλεσμα να εκτοξευθεί προς το κορίτσι. Η αιχμηρή άκρη χτύπησε τη Λούσι στο κεφάλι και διαπέρασε το κρανίο της.

Η 6χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, πέθανε τέσσερις ημέρες αργότερα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Η αγωγή κατά της εταιρείας

Η οικογένεια κατέθεσε αγωγή για άδικο θάνατο κατά της Franklin Sports, της εταιρείας με έδρα τη Μασαχουσέτη που κατασκεύασε τη ρακέτα. Σύμφωνα με την αγωγή, η ρακέτα ήταν ελαττωματική και δεν διέθετε επαρκή κόλλα ή άλλο μηχανισμό που θα εξασφάλιζε ότι ο μεταλλικός άξονας θα παρέμενε σταθερά συνδεδεμένος με τη λαβή.

Η οικογένεια υποστηρίζει επίσης ότι η εταιρεία δεν είχε προειδοποιήσει επαρκώς τους καταναλωτές για τον κίνδυνο που μπορούσε να δημιουργήσει η αποκόλληση του μεταλλικού τμήματος. «Ήταν ο χειρότερος εφιάλτης ενός γονιού», δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας, Τσαρλς Π. Χέμαγιερ.

«Δεσμευόμαστε να αποδώσουμε δικαιοσύνη για τη Λούσι, καθιστώντας τη Franklin Sports υπεύθυνη. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι ρακέτες κατασκευάζονται με τρόπο ώστε μια τέτοια τραγωδία να μην ξανασυμβεί ποτέ».

Ο δικηγόρος υποστήριξε ακόμη ότι ένα άλλο παιδί στη Νέα Υόρκη είχε χάσει στο παρελθόν το ένα του μάτι από ρακέτα μπάντμιντον της ίδιας εταιρείας. Κατά τον ίδιο, η εταιρεία θα μπορούσε να είχε αντιμετωπίσει τον κίνδυνο με μια απλή λύση, όπως έναν μικρό μεταλλικό πείρο που θα στερέωνε τον άξονα στη λαβή.

«Θα κόστιζε λίγα σεντ», υποστήριξε ο Χέμαγιερ. Η αγωγή ζητά μεταξύ άλλων αποζημίωση για τα έξοδα κηδείας, την οικονομική απώλεια της οικογένειας, την ψυχική οδύνη, αλλά και την απώλεια της συντροφιάς και της παρουσίας της μικρής Λούσι.

Η τραγική στιγμή

Η οικογένεια Μόργκαν περνούσε τις τελευταίες ώρες των διακοπών της σε ένα ειδυλλιακό σπίτι δίπλα σε λίμνη στο Μέιν. Τα έξι μέλη της οικογένειας είχαν καθίσει για φαγητό, όταν ο πατέρας της Λούσι, Τζέσι Μόργκαν, πάστορας στην Green Pond Bible Chapel στο Ρόκγουεϊ του Νιου Τζέρσεϊ, άκουσε ξαφνικά μια «διαπεραστική κραυγή» από την αυλή.

Η οικογένεια περιέγραψε αργότερα το περιστατικό ως ένα τραγικό ατύχημα κατά το οποίο η ρακέτα έσπασε κατά την καθοδική κίνηση και ένα αιχμηρό κομμάτι κατέληξε στο κρανίο της Λούσι, ενώ εκείνη βρισκόταν καθισμένη στο πλάι του γηπέδου.

Family of 6-year-old NJ girl killed in freak badminton accident sues racket maker https://t.co/jJJNgRDI0M pic.twitter.com/zhA0bg73z1 — New York Post (@nypost) August 19, 2026

Η μικρή ανέπνεε, αλλά δεν είχε τις αισθήσεις της όταν έφτασαν οι διασώστες. Μεταφέρθηκε αρχικά σε νοσοκομείο και στη συνέχεια αεροδιακομίστηκε στο Maine Medical Center στο Πόρτλαντ.

Οι γιατροί κατάφεραν να την επαναφέρουν, όμως η Λούσι είχε υποστεί καταστροφική εγκεφαλική βλάβη, με αποτέλεσμα να έχει χάσει κάθε εγκεφαλική λειτουργία και την ικανότητα να αναπνέει πλήρως χωρίς υποστήριξη.

Τέσσερις ημέρες μετά το δυστύχημα, υπέκυψε στα τραύματά της. Η οικογένειά της την είχε περιγράψει ως ένα «χαμογελαστό και γεμάτο ζωή» παιδί, που αποτελούσε την «αγκαλιά» της οικογένειας.

Η Franklin Sports δεν είχε σχολιάσει άμεσα την αγωγή όταν το δημοσίευμα ζήτησε τη θέση της εταιρείας.