Αναστάτωση προκλήθηκε σε πολυσύχναστη παραλία της Μούρθια στην Ισπανία, όταν ταχύπλοο που μετέφερε δεκάδες μετανάστες πλησίασε την ακτή και οι επιβαίνοντες άρχισαν να πέφτουν στη θάλασσα και να κατευθύνονται προς την παραλία, μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα λουομένων και τουριστών.

Βίντεο από το περιστατικό, τα οποία κυκλοφορούν ευρέως στα social media, καταγράφουν τη στιγμή που το σκάφος πλησιάζει τον όρμο της Λα Μάνγκα, στην περιφέρεια της Μούρθια, και δεκάδες άνθρωποι αποβιβάζονται βιαστικά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνοδεύουν τα πλάνα, στο ταχύπλοο επέβαιναν περισσότεροι από 60 μετανάστες, οι οποίοι φέρονται να μεταφέρθηκαν στην περιοχή από διακινητές.

A large motorboat packed with 62 migrants slid straight into Cala del Barco in Cartagena — right in front of tourists sunbathing on the beach.



People folded their towels faster than when someone yells “jellyfish!”

The migrants jumped into the water or walked ashore and… — Jarl Finland (@jalle51) August 20, 2026

Η στιγμή που το ταχύπλοο φτάνει στην παραλία

Όπως φαίνεται στα βίντεο, μόλις το σκάφος πλησιάζει αρκετά κοντά στην ακτή, οι επιβαίνοντες αρχίζουν να πηδούν στη θάλασσα και να διανύουν τα τελευταία μέτρα μέχρι την παραλία.

Το περιστατικό εκτυλίσσεται ενώ στην περιοχή βρίσκονται αρκετοί λουόμενοι, οι οποίοι παρακολουθούν αιφνιδιασμένοι όσα συμβαίνουν.

Ορισμένοι, σύμφωνα με μαρτυρίες, απομάκρυναν γρήγορα τα προσωπικά τους αντικείμενα και έφυγαν από το σημείο, ενώ άλλοι επικοινώνησαν με τις Αρχές για να αναφέρουν την άφιξη του σκάφους.

🇪🇸 You've heard a lot about illegal immigrants storming across the border from Morocco into the Spanish enclave of Ceuta



But this happened yesterday in Spain's Murcia region



At what point do we get to say that Europe is being invaded?



And more importantly, when is the EU going… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 20, 2026

Διασκορπίστηκαν μετά την αποβίβαση

Μετά την άφιξή τους στην ξηρά, αρκετοί από τους μετανάστες απομακρύνθηκαν άμεσα από την παραλία και διασκορπίστηκαν προς διαφορετικές κατευθύνσεις.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποιοι κινήθηκαν προς κοντινές κατοικημένες περιοχές, πριν φτάσουν στο σημείο οι δυνάμεις ασφαλείας.

Η Guardia Civil και η Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας κινητοποιήθηκαν για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των ατόμων που αποβιβάστηκαν από το σκάφος.

Παράλληλα, οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες της μεταφοράς τους και αναζητούν στοιχεία για τους διακινητές που φέρονται να βρίσκονται πίσω από το δρομολόγιο.

Τα βίντεο κάνουν τον γύρο των social media

Οι εικόνες από την παραλία της Μούρθια διαδόθηκαν γρήγορα στο διαδίκτυο, κυρίως λόγω του ασυνήθιστου σκηνικού: ένα ταχύπλοο να προσεγγίζει μια τουριστική παραλία εν μέσω της ημέρας και δεκάδες άνθρωποι να αποβιβάζονται ενώ λίγα μέτρα μακριά βρίσκονται λουόμενοι.

Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις μεταναστευτικές διαδρομές μέσω της δυτικής Μεσογείου και τη δράση κυκλωμάτων διακίνησης που χρησιμοποιούν ταχύπλοα για να μεταφέρουν ανθρώπους προς τις ισπανικές ακτές.

Οι έρευνες των ισπανικών Αρχών για τον εντοπισμό των μεταναστών και την ταυτοποίηση των διακινητών βρίσκονται σε εξέλιξη.