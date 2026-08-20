Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πέταξε για Ντόρτμουντ και ο προπονητής της Μπορούσια, Νίκο Κόβατς, τόνισε πως θα είναι στην αποστολή για τον τελικό του γερμανικού Σούπερ Καπ με αντίπαλο τη Μπάγερν Μονάχου.

Ο 23χρονος επιθετικός μέσος αφήνει πίσω του τον ΠΑΟΚ και ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του με τη Ντόρτμουντ, μετά τη συμφωνία των δύο ομάδων για ένα ποσό που φτάνει στα 30 εκατ. ευρώ.

Ο «Ντέλιας» αποχαιρέτησε τους πρώην συμπαίκτες του και το απόγευμα της Πέμπτης (20/8) πέταξε για τη Γερμανία προκειμένου να αρχίσει προπονήσεις με τη Μπορούσια, ο προπονητής της οποίας ρωτήθηκε για το πότε θα κάνει το ντεμπούτο του.

«Ο Γιάννης φτάνει σήμερα (20/8) το απόγευμα. Εκείνος και ο Τζόι Φέρμαν βρίσκονται σε εξαιρετική φόρμα. Αμφότεροι είναι έτοιμοι να αγωνιστούν. Δεν βρίσκω λόγο να μην είναι στην αποστολή για το παιχνίδι με την Μπάγερν», ήταν η απάντησή του.

Η Ντόρτμουντ θα αντιμετωπίσει την Κυριακή (23/8) τη Μπάγερν Μονάχου στον τελικό του γερμανικού Σούπερ Καπ και όλα δείχνουν πως αυτό θα είναι το παιχνίδι στο οποίο θα κάνουν το επίσημο ντεμπούτο τους οι Κωνσταντέλιας και Κωνσταντίνος Καρέτσας.