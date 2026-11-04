Αναστάτωση έχει προκαλέσει η υπόθεση με την καταγγελία για κυβερνοεπίθεση σε κρεοπωλείο στην Κηφισιά, στον απόηχο και των αντίστοιχων περιστατικών σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Μάλιστα, υπάρχουν καταγγελίες για «χακάρισμα» επαγγελματικών ψυγείων και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας σήμερα στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, για τα περιστατικά αυτά σε επιχειρήσεις, εμφανίστηκε καθησυχαστική.

Όπως διευκρίνισε, μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί επίσημη καταγγελία στην Αστυνομία για την υπόθεση της Κηφισιάς, ωστόσο οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Η ίδια υπογράμμισε ότι η τεχνολογική εξέλιξη συνοδεύεται και από την αντίστοιχη εξέλιξη των μεθόδων που χρησιμοποιούν οι δράστες, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «όσο πιο εξελιγμένη είναι η τεχνολογία, τόσο πιο εξελιγμένο προχωρά και το έγκλημα».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στη χώρα υπάρχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας, οι οποίες είναι αρμόδιες για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους περιστατικών.

«Δεν χρειάζεται πανικός, υπάρχουν υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση για κυβερνοεπιθέσεις σε άλλους τομείς.