Με αφορμή τη μεγάλη αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Χουάνκαρ παραχώρησε συνέντευξη στην ισπανική εφημερίδα «SPORT», αναφερόμενος στη «Βασίλισσα», στον Ζοζέ Μουρίνιο, αλλά και στην παρουσία του στο ελληνικό ποδόσφαιρο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Η Ένωση υποδέχεται σήμερα (4/11) τους Μαδριλένους στην κατάμεστη Allwyn Arena, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, σε ένα παιχνίδι με ξεχωριστή σημασία. Ο Ισπανός πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού γνωρίζει καλά τη Ρεάλ, καθώς αναδείχθηκε από τις ακαδημίες της και είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με τον Πορτογάλο τεχνικό.

Μάλιστα, ο Χουάνκαρ θυμήθηκε με υπερηφάνεια την ευκαιρία που του έδωσε ο Μουρίνιο να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα.

«Ναι, θυμάμαι ότι ήμουν ο πρώτος που έκανε ντεμπούτο και είναι κάτι για το οποίο αισθάνομαι υπερήφανος. Ένα μέρος από όσα κατάφερα στην καριέρα μου το οφείλω στον Μουρίνιο, επειδή μου έδωσε εκείνη την ευκαιρία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Περιγράφοντας τα συναισθήματά του όταν βρέθηκε στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας, δίπλα σε κορυφαίους ποδοσφαιριστές, παραδέχθηκε: «Φαντάσου! Εκείνη τη στιγμή αισθάνεσαι σαν να βρίσκεσαι μέσα σε μια φούσκα. Δεν μπορείς να το πιστέψεις. Ξαφνικά ανεβαίνεις για προπονήσεις με την πρώτη ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης, δίπλα σε ποδοσφαιριστές παγκόσμιας κλάσης».

Ο Ισπανός μίλησε με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τον Μουρίνιο, τον οποίο θεωρεί σημαντική προσωπικότητα για τον σύλλογο της Μαδρίτης. Όπως εξήγησε, η στάση του Πορτογάλου προπονητή απέναντι στους δημοσιογράφους είχε συχνά ως βασικό στόχο την προστασία των ποδοσφαιριστών του.

Παράλληλα, όταν κλήθηκε να συγκρίνει το ρόστερ της πρώτης θητείας του Μουρίνιο με το σημερινό, υποστήριξε ότι τότε η Ρεάλ διέθετε ακόμη πιο ισχυρή ομάδα, θυμίζοντας την παρουσία των Κριστιάνο Ρονάλντο, Μπενζεμά, Εζίλ, Τσάμπι Αλόνσο και Σάμι Κεντίρα.

Η εμπειρία του στην Ελλάδα και η αγάπη για τον Παναθηναϊκό

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και όσα είπε για την ελληνική ποδοσφαιρική πραγματικότητα, την οποία γνώρισε από πρώτο χέρι κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον Παναθηναϊκό.

«Δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο, αλλά όλα τα αθλήματα. Το βόλεϊ, το πόλο, το μπάσκετ… Είναι πραγματικά τρέλα! Στην Ελλάδα το ποδόσφαιρο το ζουν με απίστευτο τρόπο», σημείωσε, χαρακτηρίζοντας την ατμόσφαιρα στα ελληνικά γήπεδα μία από τις καλύτερες εμπειρίες της καριέρας του.

Μάλιστα, στάθηκε και στις μεγάλες αντιπαλότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου, επισημαίνοντας ότι δεν περιορίζονται μόνο στο Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, αλλά περιλαμβάνουν επίσης τις αναμετρήσεις Ολυμπιακού – ΑΕΚ, ΑΕΚ – ΠΑΟΚ και ΠΑΟΚ – Άρη.

«Από όσα έχω δει, στην Ισπανία το ποδόσφαιρο το ζουν με απίστευτο πάθος, αλλά θα έλεγα ότι στην Ελλάδα το ζουν λίγο περισσότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Χουάνκαρ αναφέρθηκε επίσης στην εξέλιξη του ελληνικού πρωταθλήματος, εκτιμώντας ότι το επίπεδό του έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. «Το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος έχει αλλάξει πάρα πολύ, προς το καλύτερο. Πιστεύω ότι αυτός είναι ένας από τους λόγους που τόσοι ποδοσφαιριστές, και ειδικά Ισπανοί, επιλέγουν να αγωνιστούν εκεί», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι παρακολουθεί αρκετούς αγώνες.

Η περιπέτεια με την κροτίδα και η αποκατάσταση της υγείας του

Τέλος, ο Ισπανός μίλησε για το περιστατικό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», όταν η έκρηξη κροτίδας σε κοντινή απόσταση του προκάλεσε σοβαρό προσωρινό πρόβλημα στην ακοή.

Όπως αποκάλυψε, η κατάσταση που αντιμετώπισε αμέσως μετά το συμβάν ήταν αρκετά δύσκολη, καθώς παρουσίαζε σημαντική απώλεια ακοής, ιλίγγους και ζαλάδες.

Ωστόσο, τα νεότερα είναι ιδιαίτερα θετικά, καθώς έχει αφήσει πίσω του την περιπέτεια και οι πρόσφατες εξετάσεις του ήταν καθαρές.

«Είμαι εξαιρετικά. Πριν από λίγο καιρό έκανα ξανά εξετάσεις και όλα είναι απολύτως καλά. Εκείνη τη στιγμή είχαμε τρομάξει αρκετά, επειδή όταν έφτασα στο νοσοκομείο είχα σημαντική απώλεια ακοής. Ωστόσο, από τότε και μετά, η ζωή μου συνεχίζεται κανονικά. Πλέον είμαι απολύτως καλά», ήταν το μήνυμα του Χουάνκαρ.