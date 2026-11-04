Έντονες αντιδράσεις στα social media έχει προκαλέσει η καταγγελία μιας νεαρής γυναίκας από την Καλιφόρνια, η οποία υποστηρίζει ότι γνωστή influencer της ζήτησε να πληρώσει προκειμένου να δημοσιεύσει μια κοινή τους φωτογραφία. Η ιστορία έγινε viral στο TikTok, με εκατομμύρια χρήστες να σχολιάζουν τη συμπεριφορά της δημιουργού περιεχομένου, η ταυτότητα της οποίας δεν έχει αποκαλυφθεί.

Η Καραλάιν Κάτλετ, η οποία διαθέτει και η ίδια περίπου 200.000 followers στο TikTok, περιέγραψε σε βίντεό της μια συνάντηση που, όπως είπε, δεν μπορεί να βγάλει από το μυαλό της, όπως σημειώνει η New York Post.

‘Entitled’ influencer triggers backlash after declaring fans must pay to post her pictures: ‘Because I’m attractive’ https://t.co/I44XdsXxif https://t.co/i86DdXSikX — New York Post (@nypost) November 3, 2026

«Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί influencers στο Σαν Ντιέγκο, στο Λος Άντζελες και παντού ενδιάμεσα, αλλά ποτέ στη ζωή μου δεν είχα συναντήσει κάποιον από κοντά, μέχρι χθες το βράδυ», ανέφερε. Όπως εξήγησε, βρέθηκε τυχαία μπροστά σε μια influencer την οποία θαύμαζε εδώ και καιρό και αποφάσισε να την πλησιάσει για να της εκφράσει τον ενθουσιασμό της. «Πήγα κοντά της και της είπα ότι είναι ο πιο όμορφος άνθρωπος που έχω δει ποτέ στη ζωή μου», περιέγραψε. Ωστόσο, σύμφωνα με την Καραλάιν Κάτλετ, η αντίδραση που εισέπραξε ήταν ιδιαίτερα ψυχρή. Η influencer περιορίστηκε σε ένα αδιάφορο «ευχαριστώ», διατηρώντας απόσταση.

Παρά την αμήχανη υποδοχή, η νεαρή γυναίκα αποφάσισε να της ζητήσει συμβουλές για το πώς θα μπορούσε να αναπτύξει και η ίδια την παρουσία της στα social media. Η απάντηση, όπως υποστηρίζει, την άφησε άφωνη. «Είμαι όμορφη. Ο κόσμος με ακολουθεί επειδή είμαι όμορφη», φέρεται να της απάντησε η influencer.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο παράξενη όταν η Καραλάιν Κάτλετ ζήτησε να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί. «Μου είπε ότι αν βγάλουμε φωτογραφία, δεν μπορώ να τη δημοσιεύσω αν δεν την πληρώσω. Δεν αφήνω τον κόσμο να βγάζει κέρδος από το πρόσωπό μου ή να αυξάνει τους followers του χάρη σε μένα. Δεν υπάρχει αρκετός χώρος σε αυτή τη βιομηχανία για όλους», περιέγραψε, μεταφέροντας τα λόγια που ισχυρίζεται ότι άκουσε.

Η Καραλάιν Κάτλετ θεώρησε μάλιστα ότι η influencer υπονοούσε πως η ίδια δεν είναι αρκετά εμφανίσιμη για να πετύχει στον χώρο των social media. Διευκρίνισε, πάντως, ότι η γυναίκα που συνάντησε δεν είναι κάποια διάσημη προσωπικότητα, αλλά μια δημιουργός περιεχομένου με μερικές εκατοντάδες χιλιάδες followers στο TikTok.

Το βίντεο έγινε viral με 4 εκατομμύρια προβολές – Η απάντηση της νεαρής γυναίκας

Αντί να απογοητευτεί από τη συνάντηση, η Καραλάιν Κάτλετ αποφάσισε να μετατρέψει την εμπειρία της σε κίνητρο για να αναπτύξει ακόμη περισσότερο τον λογαριασμό της. «Τώρα έχω βάλει στόχο να ξεπεράσω τους followers της, καθαρά από πείσμα», δήλωσε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, έκλεισε το βίντεό της τονίζοντας ότι «πρέπει να μιλήσουμε για αυτή την αίσθηση ότι οι influencers δικαιούνται τα πάντα».

Η ιστορία της προκάλεσε τεράστιο ενδιαφέρον, με το βίντεο να αποσπά 4 εκατομμύρια προβολές και να συγκεντρώνει χιλιάδες σχόλια από χρήστες που έσπευσαν να την υποστηρίξουν. «Από πείσμα; Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα άλλο. Σε ακολούθησα», σχολίασε ένας χρήστης, ενώ κάποιος άλλος έγραψε: «Είναι 100% ζηλιάρα μαζί σου».

Στη συζήτηση παρενέβη και η γνωστή influencer Haley Baylee, η οποία χαρακτήρισε την περιγραφόμενη συμπεριφορά ιδιαίτερα παράξενη. «Αυτό είναι πραγματικά τόσο περίεργο, γιατί υπάρχει αρκετός χώρος σε αυτή τη βιομηχανία για όλους», έγραψε, προσθέτοντας ότι οι δημιουργοί περιεχομένου οφείλουν μεγάλο μέρος της επιτυχίας τους στις γυναίκες που τους στηρίζουν.

Η ίδια μάλιστα προσκάλεσε την Καραλάιν Κάτλετ να συνεργαστούν την επόμενη φορά που θα βρεθεί στη Νέα Υόρκη. Αρκετοί χρήστες στάθηκαν και στην εντυπωσιακή ομοιότητα της νεαρής γυναίκας με την ηθοποιό Έμα Γουάτσον, με έναν από αυτούς να σχολιάζει χιουμοριστικά: «Ερμιόνη, εσύ είσαι;».

Παρά τις επίμονες εκκλήσεις των followers της να αποκαλύψει ποια ήταν η influencer που της φέρθηκε με αυτόν τον τρόπο, η Καραλάιν Κάτλετ αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει το όνομά της. «Ξέρω πόσο εκνευριστικό είναι που δημοσίευσα αυτή την ιστορία και δεν λέω ποια είναι, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να στείλω κόσμο να επιτεθεί σε κάποιον στο διαδίκτυο», ξεκαθάρισε.