«194 άνθρωποι γύρισαν σπίτι τους. 194 οικογένειες δεν θρηνούν τους ανθρώπους τους», ανέφερε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, σε ανάρτησή του στο Facebook, αναφορικά με τη μείωση των θανάτων από τροχαία δυστυχήματα κατά το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Όπως επισήμανε ο ίδιος, ο αριθμός των νεκρών μειώθηκε από 600 σε 406, καταγράφοντας πτώση κατά 32,3%, επικαλούμενος στοιχεία της Τροχαίας και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, τονίζοντας όμως ότι παρά τη βελτίωση των δεικτών «406 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους μας».

«Για τις οικογένειές τους, καμία στατιστική βελτίωση δεν απαλύνει την απώλεια» αναφέρει χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον Άκη Σκέρτσο, «η προσπάθεια για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στους δρόμους αποδίδει και αποκτά συνέπεια», συνδέοντας τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων με την εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, την αύξηση των ελέγχων και των αλκοτέστ, καθώς και την αξιοποίηση καμερών και ψηφιακών κλήσεων. Παράλληλα, επικαλείται την αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της συμβολής των αυξημένων ελέγχων για τη χρήση κράνους και την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στη μείωση των θανάτων. Ειδικότερα, αναφέρει ότι το 2025 η Ελλάδα κατέγραψε τη δεύτερη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση θανάτων από τροχαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά 22% σε σύγκριση με το 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, ο δείκτης θανάτων από τροχαία στην Ελλάδα διαμορφώθηκε το 2025 σε 50 νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκους, έναντι 43 που ήταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Όπως εκτιμά, η περαιτέρω μείωση που καταγράφεται το 2026 φέρνει τη χώρα πιο κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αν και, όπως επισημαίνει, «έχουμε ακόμη απόσταση να καλύψουμε». Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχαίας που επικαλείται, κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2026, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφηκαν 56 λιγότεροι νεκροί, 101 λιγότεροι βαριά τραυματίες και 1.562 λιγότεροι ελαφρά τραυματίες. Συνολικά, οι παθόντες από τροχαία μειώθηκαν κατά 1.719.

Ο υπουργός Επικρατείας τονίζει ότι «η εξέλιξη αυτή μας δίνει μεγαλύτερη ευθύνη να συνεχίσουμε», με έμφαση στους ασφαλέστερους δρόμους, στα πιο αξιόπιστα και ασφαλή μέσα μαζικής μεταφοράς, στους συνεπείς ελέγχους, στην κυκλοφοριακή αγωγή και στον σεβασμό των κανόνων οδικής κυκλοφορίας. «Με το κράτος να αναλαμβάνει την ευθύνη που του αναλογεί και τον καθένα μας να θυμάται, όταν πιάνει το τιμόνι, πόσες ζωές εξαρτώνται από τις επιλογές του», αναφέρει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι «να γυρίζουν περισσότεροι άνθρωποι σπίτι τους». «Κάθε άνθρωπος που επιστρέφει ασφαλής κάθε μέρα στην οικογένειά του είναι ένας ολόκληρος κόσμος για εκείνους που τον περιμένουν», σημειώνει ο Άκης Σκέρτσος.