Μια νέα εκλογική νίκη σημείωσε ο Ελληνοαμερικανός, Αλέξης Γιαννούλιας (Alexi Giannoulias), καθώς εξασφάλισε την επανεκλογή του στη θέση του Πολιτειακού Γραμματέα (Secretary of State) στο Ιλινόι, με τους Δημοκρατικούς.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών, που παρουσιάζει το NBC News, ο Αλέξης Γιαννούλιας, με ρίζες από τα Σφακιά Χανίων και τα Καλάβρυτα, συγκέντρωσε ποσοστό 64,3%, έναντι 35,7% της αντιπάλου του, εξασφαλίζοντας νέα τετραετή θητεία στο αξίωμα που ανέλαβε τον Ιανουάριο του 2023.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο ίδιος έχει ήδη ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για τη δημαρχία του Σικάγο. Οι εκλογές είναι προγραμματισμένες για τις 23 Φεβρουαρίου 2027, με την υποψηφιότητά του να έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον.

Ο Αλέξης Γιαννούλιας γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Σικάγο από Έλληνες γονείς (ο πατέρας του καταγόταν από τα Καλάβρυτα και η μητέρα του από τα Σφακιά).

Μετανάστευσαν στην Αμερική τη δεκαετία του ’70 και εγκαταστάθηκαν στο Σικάγο, όπου άνοιξαν ένα κτηματομεσιτικό γραφείο. Η οικογένειά του απέκτησε μεγάλη ακίνητη περιουσία στο Σικάγο και ίδρυσε μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες του Ιλινόι, την «Βroadway Βank».

Ωστόσο, το 2005 συνέβη ένα τραγικό περιστατικό, καθώς ο πατέρας του πνίγηκε, ενώ κολυμπούσε στο Λαμπίρι Αιγιαλείας.

Πριν μπει ενεργά στον πολιτικό «στίβο», ο Αλέξης Γιαννούλιας αγωνίστηκε επαγγελματικά στην Ελλάδα με τη φανέλα του Πανιωνίου, την περίοδο 1998-1999.

Το 2006 εξελέγη πολιτειακός ταμίας του Ιλινόι και το 2010 διεκδίκησε χωρίς επιτυχία μια έδρα στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μάλιστα, ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος, Μπάρακ Ομπάμα, σε ομιλία του στο Σικάγο το 2010 είχε εκφράσει δημόσια την υποστήριξή του στον κ. Γιαννούλια.

Το 2022 εξελέγη Πολιτειακός Γραμματέας (Secretary of State), αξίωμα στο οποίο ανανέωσε τη θητεία του.