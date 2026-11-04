Ο Λούκα Γιόβιτς ετοιμάζεται να συναντήσει ξανά τη Ρεάλ Μαδρίτης, αυτή τη φορά ως αντίπαλος, έχοντας διαγράψει μια εντελώς διαφορετική πορεία από εκείνη που πολλοί περίμεναν όταν μετακόμισε στη Μαδρίτη το καλοκαίρι του 2019. Ο Σέρβος επιθετικός, που αποκτήθηκε έναντι 63 εκατομμυρίων ευρώ, δεν κατάφερε ποτέ να δικαιώσει τις προσδοκίες των ανθρώπων της «Βασίλισσας» και πλέον επιχειρεί να γράψει μια νέα σελίδα στην καριέρα του με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Από τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης μέχρι την απογοητευτική παρουσία του στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» και την επανεκκίνηση στην Ελλάδα.

Η ακριβή μεταγραφή που δεν δικαιώθηκε

Τα 27 γκολ που σημείωσε με την Άιντραχτ τη σεζόν 2018-19 ήταν αρκετά για να πείσουν τη Ρεάλ να επενδύσει 63 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του. Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Σε δυόμισι σεζόν με τη λευκή φανέλα, ο Γιόβιτς βρήκε μόλις τρεις φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα, με αποτέλεσμα η μεταγραφή του να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές αποτυχίες της συγκεκριμένης περιόδου για τον σύλλογο.

Στους τελευταίους μήνες της παρουσίας του στη Μαδρίτη υπήρχαν ιδιαίτερα σκληρά σχόλια για την αγωνιστική του εικόνα. Κάποιοι στη Ρεάλ τον παρομοίαζαν με κάτοικο του Οϊμιάκον της Σιβηρίας, θέλοντας να περιγράψουν την ψυχρότητα που έδειχνε μέσα στο γήπεδο.

Ο ίδιος, πάντως, έχει αναγνωρίσει ότι δεν ήταν έτοιμος να διαχειριστεί ορισμένες καταστάσεις όταν μεταγράφηκε στη Ρεάλ.

«Ήμουν πολύ νέος και δεν ήμουν προετοιμασμένος για κάποιες καταστάσεις. Ήρθε ο κορονοϊός, είχα τραυματισμούς και συνέβησαν διάφορα πράγματα. Είμαι σίγουρος, όμως, ότι τα πράγματα θα είχαν εξελιχθεί πολύ καλύτερα αν είχα κάνει ένα ενδιάμεσο βήμα πριν από τη μεταγραφή μου από την Άιντραχτ στη Ρεάλ», είχε παραδεχθεί σε συνέντευξή του στο σερβικό «Mozzart Sport».

Η νέα αρχή στην Αθήνα και η δικαίωση με την ΑΕΚ

Μετά την αποχώρησή του από τη Μαδρίτη το 2022, ο Γιόβιτς αγωνίστηκε στη Φιορεντίνα και στη συνέχεια στη Μίλαν, χωρίς να καταφέρει να επανέλθει στα επίπεδα που είχε παρουσιάσει στη Γερμανία. Το καλοκαίρι του 2025 επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ, αναζητώντας ένα διαφορετικό περιβάλλον.

Όπως είχε εξηγήσει μετά την άφιξή του στην Αθήνα, αισθανόταν πνευματικά κουρασμένος και ήθελε να βρεθεί σε ένα πιο ήρεμο περιβάλλον, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επιδίωκε να απομακρυνθεί από την πίεση του πρωταθλητισμού.

Η επιλογή του αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη. Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο σημείωσε 21 γκολ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Ένωση. Τη φετινή σεζόν έχει ήδη επτά τέρματα, αν και δεν έχει καταφέρει ακόμη να σκοράρει στο Champions League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, από την πλευρά του, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την προσφορά του Σέρβου επιθετικού, τονίζοντας πως δεν στέκεται στο παρελθόν του.

«Δεν κρίνω τη διαδρομή του στο ποδόσφαιρο. Όλοι οι παίκτες έχουν τα πάνω και τα κάτω τους. Με εμάς έχει προσφέρει πάρα πολλά και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι μαζί του», ανέφερε ο προπονητής της ΑΕΚ.

Η Ρεάλ, το παρελθόν και η ευκαιρία για απαντήσεις

Ο Γιόβιτς έχει πλέον αφήσει πίσω του την απογοητευτική εμπειρία της Μαδρίτης και έχει βρει στην Ελλάδα την αγωνιστική αυτοπεποίθηση που του έλειπε. Η αποψινή συνάντηση με την πρώην ομάδα του αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή στην καριέρα του, καθώς επιστρέφει απέναντι στον σύλλογο που κάποτε επένδυσε πολλά πάνω του, έχοντας πλέον διαφορετικό ρόλο και σαφώς μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.