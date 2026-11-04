Μικρό θα είναι το αποτύπωμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με πληροφορίες από ταξιδιωτικούς πράκτορες, από την πτώχευση του βρετανικού πρακτορείου ταξιδίων Wrohxam travel, γεγονός το οποίο έγινε γνωστό στα τέλη του μήνα. Όπως τονίζουν οι αρμόδιοι φορείς του κλάδου, η συγκεκριμένη εταιρεία προσέφερε πακέτα διακοπών σε Βρετανούς υπηκόους σε νησιά του Ιονίου και σε κάποια των Δωδεκανήσων, με σχετικά μικρή παρουσία στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, ενώ το timing που έγινε, στο κλείσιμο της θερινής περιόδου και νωρίς για την επόμενη, προσφέρει δικλείδα ασφαλείας, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των οφειλών έχουν τακτοποιηθεί.

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