Πρόταση μομφής κατά του Τζάνι Ινφαντίνο, προέδρου της FIFA, φέρονται να ετοιμάζουν η UEFA, η AFC και η CONCACAF.

Τα πράγματα δεν έχουν ηρεμήσει παρά την απόσυρση του σχεδίου για πώληση μετοχών του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές, με τον Ινφαντίνο να είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και τις εκλογές της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας τον Μάρτιο του 2027 να είναι οι πιο κρίσιμες που έχουν γίνει ποτέ.

Το κλίμα για τον Ινφαντίνο είναι εξαιρετικά βαρύ και σύμφωνα με το Reuters η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία (UEFA), η ασιατική (AFC) και αυτή της κεντρικής και βόρειας Αμερικής (CONCACAF) σκέφτονται σοβαρά πλέον να προχωρήσουν σε πρόταση μομφής εναντίον του.

Αν συμβεί αυτό θα είναι πρωτοφανές καθώς δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά, την ίδια ώρα που οι συνομοσπονδίες της Νότιας Αμερικής και της Αφρικής εξακολουθούν να στηρίζουν τον Ινφαντίνο ενώ αυτή της Ωκεανίας δεν έχει πάρει θέση για το θέμα.