Η επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στη Βρετανία δεν αφορά μόνο τη νέα ζωή που ετοιμάζει η οικογένεια του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ. Για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η σχέση με τον αδελφό του παραμένει παγωμένη και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι δύο άνδρες έχουν βρει ξανά κοινό βηματισμό.

Ο Χάρι και η Μέγκαν πρόκειται να επιστρέψουν στη Βρετανία μέσα στον Αύγουστο μαζί με τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ. Τα δύο παιδιά θα φοιτήσουν σε βρετανικά σχολεία από τον Σεπτέμβριο, ενώ η οικογένεια θα εγκατασταθεί σε ιδιωτική κατοικία και όχι σε βασιλική κατοικία. Δεν επιστρέφουν, επομένως, ως εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Και ακριβώς εδώ βρίσκεται το στοιχείο που κάνει την υπόθεση διαφορετική από τις προηγούμενες επισκέψεις του Χάρι.

Αυτή τη φορά δεν πρόκειται για ένα σύντομο ταξίδι στο Λονδίνο. Ούτε για μια επίσκεψη που συνδέεται αποκλειστικά με μια δικαστική υπόθεση ή μια εκδήλωση. Ο Χάρι και η Μέγκαν σχεδιάζουν μια πολύ πιο σταθερή παρουσία στη χώρα, διατηρώντας παράλληλα τις κατοικίες τους στην Καλιφόρνια και την Πορτογαλία.

Ο Κάρολος άνοιξε την πόρτα, ο Ουίλιαμ παραμένει σε απόσταση

Η εικόνα που έχει διαμορφωθεί τους τελευταίους μήνες είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική.

Από τη μία πλευρά υπάρχει ο βασιλιάς Κάρολος, με τον οποίο ο Χάρι φαίνεται να έχει κάνει βήματα προσέγγισης. Τον Ιούλιο ο μονάρχης υποδέχθηκε στο Highgrove τον γιο του, τη Μέγκαν και τα δύο παιδιά τους. Ήταν η πρώτη φορά από το 2022 που ο Κάρολος συναντούσε από κοντά τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ.

Από την άλλη βρίσκεται ο πρίγκιπας Ουίλιαμ.

Για τους δύο αδελφούς δεν έχει υπάρξει αντίστοιχη εξέλιξη. Ο Guardian σημειώνει ότι η ρήξη τους δεν παρουσιάζει σημάδια υποχώρησης, ενώ το Reuters περιγράφει τη σχέση τους ως τεταμένη.

Η αντίθεση είναι δύσκολο να περάσει απαρατήρητη: την ίδια ημέρα που ο Χάρι συναντούσε τον πατέρα του στο Highgrove, ο Ουίλιαμ βρισκόταν σε διαφορετικό σημείο της Αγγλίας για φιλανθρωπικό αγώνα πόλο. Δεν υπήρξε συνάντηση των δύο αδελφών.

Οι επισκέψεις του Χάρι στη Βρετανία χωρίς τον Ουίλιαμ

Το μοτίβο αυτό δεν εμφανίστηκε τώρα.

Ο Χάρι έχει επιστρέψει επανειλημμένα στη Βρετανία τα τελευταία χρόνια. Οι επισκέψεις του συνδέθηκαν με τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, την υγεία του Καρόλου, τις δικαστικές του υποθέσεις και τις δραστηριότητες των Invictus Games.

Ωστόσο, η παρουσία του στη Βρετανία δεν οδήγησε σε μια αντίστοιχη δημόσια επανασύνδεση με τον Ουίλιαμ.

Ακόμη και τον Αύγουστο του 2024, όταν ο Χάρι βρέθηκε στη Βρετανία για την κηδεία του θείου του, λόρδου Φέλοους, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι δεν υπήρξε επαφή μεταξύ των δύο αδελφών στην εκκλησία.

Έτσι, η σημερινή επιστροφή αποκτά διαφορετική διάσταση. Ο Χάρι δεν έρχεται πλέον απλώς για λίγες ημέρες. Επιστρέφει με την οικογένειά του και τα παιδιά του θα αποκτήσουν καθημερινή σχέση με τη Βρετανία.

Και αυτό σημαίνει ότι η απόσταση μεταξύ των δύο αδελφών θα πρέπει πλέον να συνυπάρχει με μια πολύ πιο σταθερή παρουσία του Χάρι στη χώρα.

Τα παιδιά αλλάζουν τα δεδομένα

Ο Άρτσι και η Λίλιμπετ αποτελούν έναν από τους βασικούς λόγους της νέας πραγματικότητας.

Τα παιδιά θα ξεκινήσουν σχολείο στη Βρετανία τον Σεπτέμβριο και θα βρίσκονται πλέον πολύ πιο κοντά στον παππού τους, τον βασιλιά Κάρολο. Το γεγονός αυτό φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Χάρι, ο οποίος έχει εκφράσει την επιθυμία να διατηρήσουν τα παιδιά του δεσμό με τη βρετανική οικογένεια.

Η πρώτη συνάντηση του Καρόλου με τα δύο παιδιά ύστερα από τέσσερα χρόνια έγινε τελικά τον περασμένο Ιούλιο στο Highgrove.

Για τον Ουίλιαμ, όμως, το ζήτημα είναι διαφορετικό.

Τα παιδιά του Χάρι θα μεγαλώνουν πλέον σε μια χώρα όπου ο ίδιος ο Ουίλιαμ έχει κεντρικό ρόλο και όπου ο ίδιος προετοιμάζεται για τη μελλοντική του θέση ως βασιλιάς. Παράλληλα, η μεταξύ τους σχέση παραμένει επηρεασμένη από όσα έχουν προηγηθεί τα τελευταία χρόνια.

Η συνέντευξη στην Όπρα, το ντοκιμαντέρ του Netflix και κυρίως το «Spare» έφεραν στην επιφάνεια προσωπικές λεπτομέρειες για τη σχέση των δύο αδελφών. Ο Χάρι περιέγραψε στο βιβλίο του ακόμη και μια σωματική σύγκρουση με τον Ουίλιαμ, γεγονός που επιβάρυνε περαιτέρω την ήδη δύσκολη σχέση τους.

Ο Χάρι επιστρέφει, αλλά όχι στο Παλάτι

Υπάρχει πάντως μια λεπτομέρεια που δεν πρέπει να χαθεί. Η επιστροφή στη Βρετανία δεν σημαίνει επιστροφή στη βασιλική ζωή.

Ο Χάρι και η Μέγκαν θα παραμείνουν ιδιώτες. Δεν θα αναλάβουν επίσημα καθήκοντα και δεν θα εγκατασταθούν σε βασιλική κατοικία. Θα κρατήσουν μάλιστα τα σπίτια τους στις ΗΠΑ και την Πορτογαλία.

Ο Χάρι έχει επίσης τις δικές του δραστηριότητες στη Βρετανία, με τις Invictus Games του 2027 στο Μπέρμιγχαμ να αποτελούν έναν από τους βασικούς λόγους για τη διατήρηση της παρουσίας του στη χώρα.

Η Μέγκαν, από την πλευρά της, θα συνεχίσει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Άρα, αυτό που επιστρέφει στη Βρετανία δεν είναι η παλιά βασιλική οικογένεια των Sussex. Είναι μια οικογένεια που αποχώρησε από το θεσμικό της ρόλο, αλλά τώρα επιλέγει να βρίσκεται ξανά πολύ πιο κοντά στη χώρα από την οποία έφυγε.

Η απόσταση Ουίλιαμ – Χάρι αποκτά νέα διάσταση

Το ερώτημα είναι τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ. Δεν υπάρχει δημόσια δήλωση του διαδόχου ότι αντιτίθεται στην επιστροφή του αδελφού του. Ούτε υπάρχει επιβεβαιωμένη πληροφορία ότι έχει εκφράσει συγκεκριμένα τη θέση του για την απόφαση του Χάρι και της Μέγκαν.

Υπάρχει όμως κάτι που είναι καταγεγραμμένο. Ο Χάρι επιστρέφει στη Βρετανία ξανά και ξανά, ενώ η σχέση του με τον πατέρα του έχει αρχίσει να παρουσιάζει σημάδια προσέγγισης. Ο Κάρολος συνάντησε πλέον και τα δύο εγγόνια του. Ο Χάρι μιλά για τη σημασία της οικογένειας και επιλέγει να περάσει περισσότερο χρόνο στη χώρα.

Με τον Ουίλιαμ, αντίθετα, δεν έχει υπάρξει ανάλογη εξέλιξη. Και τώρα η απόσταση αυτή αποκτά μια νέα διάσταση. Ο Χάρι και η Μέγκαν δεν σχεδιάζουν απλώς να επισκέπτονται τη Βρετανία. Επιστρέφουν με τα παιδιά τους.

Ο Κάρολος φαίνεται να έχει βρει έναν δρόμο επικοινωνίας με τον μικρότερο γιο του. Ο Ουίλιαμ παραμένει ο μεγάλος άγνωστος σε αυτή την εξίσωση.

Το εάν η νέα ζωή των Sussex στη Βρετανία θα οδηγήσει κάποια στιγμή και σε συνάντηση των δύο αδελφών είναι ένα ερώτημα που, προς το παρόν, παραμένει ανοιχτό.