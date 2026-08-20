Ο ΠΑΟΚ κινείται για την απόκτηση σέντερ φορ και έχει ως πρώτο στόχο τον Νταβίντ Στρέλετς της Μίντλεσμπρο, την ίδια ώρα που στη Σουηδία γράφουν πως έκανε πρόταση στη Μάλμε για τον Έρικ Μπότχαϊμ.

Με τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ να αποχωρεί για να συνεχίσει την καριέρα του εκτός Ευρώπης, ο «δικέφαλος του βορρά» κινείται για την απόκτηση επιθετικού, καθώς αυτή τη στιγμή έχει μόνο τους Μύθου και Εντιαγέ.

Στη λίστα των «ασπρόμαυρων» είναι πολύ ψηλά το όνομα του Στρέλετς, του 25χρονου διεθνή Σλοβάκου της Μίντλεσμπρο, η οποία τον απέκτησε το 2025 δίνοντας 7,5 εκατ. ευρώ στη Σλόβαν Μπρατισλάβας.

Την περασμένη σεζόν ο Στρέλετς είχε 8 γκολ σε 35 αγώνες με την αγγλική ομάδα ενώ μετράει 39 συμμετοχές με την εθνική Σλοβακίας, έχοντας πετύχει 10 γκολ. Στο παρελθόν αγωνίστηκε και σε Σλόβαν Μπρατισλάβας, Σπέτσια και Ρετζίνα.

Σουηδικό σενάριο για Μπότχαϊμ

Την ίδια ώρα, στη Σουηδία υποστηρίζουν πως ο ΠΑΟΚ και η Τραμπζονσπόρ έχουν κάνει πρόταση για τον 26χρονο Έρικ Μπότχαϊμ της Μάλμε, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2027 και τη φετινή σεζόν έχει 14 γκολ σε 24 αγώνες.

«Η Μάλμε κινδυνεύει να χάσει τον κορυφαίο σκόρερ Έρικ Μπότχαϊμ. Η Expressen αποκαλύπτει ότι ο ΠΑΟΚ και η τουρκική Τραμπζονσπόρ έχουν κάνει προσφορές για τον επιθετικό της Μάλμε. Οι ομάδες προσπαθούν να εξασφαλίσουν μια μεταγραφή πριν κλείσει η μεταγραφική περίοδος», αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα.