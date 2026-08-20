Ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Δανάη Βαρθολομάτου πραγματοποίησαν νέα κοινή εμφάνιση στη Μύκονο, επιβεβαιώνοντας την επανασύνδεσή τους μετά τη σύντομη περίοδο αποστασιοποίησης που είχε μεσολαβήσει στη σχέση τους.

Το χρονικό της επανασύνδεσης και οι εμφανίσεις στις Κυκλάδες

Στα τέλη της άνοιξης, δημοσιεύματα ανέφεραν πως το ζευγάρι είχε αποφασίσει να πάρει απόσταση, γεγονός που τροφοδότησε σενάρια περί οριστικού τίτλου τέλους.

Ωστόσο, η παρουσία τους στην παραλία του Άη Γιάννη αποτύπωσε την αλλαγή στο μεταξύ τους κλίμα, με τους δυο τους να εμφανίζονται χαλαροί και ιδιαίτερα προστατευτικοί ο ένας απέναντι στον άλλον.

Η σχέση τους ξεκίνησε την άνοιξη του 2025, με την κοινή τους αγάπη για τη γυμναστική και τα ταξίδια να αποτελεί τη βάση για αρκετές αποδράσεις σε προορισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η αλλαγή στάσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Μετά τον χωρισμό του από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, ο παρουσιαστής και YouTuber είχε επιλέξει να διατηρεί την προσωπική του ζωή μακριά από τη δημοσιότητα.

Παρόλα αυτά, η πρόσφατη δραστηριότητά του στα social media σηματοδοτεί μια εξαίρεση στη συγκεκριμένη τακτική, επισημοποιώντας ουσιαστικά τη νέα φάση στην οποία βρίσκεται η σχέση του με τη Δανάη Βαρθολομάτου.