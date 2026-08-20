Σε επίσημη παραδοχή προχώρησαν οι Ένοπλες Δυνάμεις της Λετονίας, επιβεβαιώνοντας ότι το drone που καταρρίφθηκε εντός του εθνικού εναέριου χώρου της χώρας στις 14 Αυγούστου ήταν τελικά ουκρανικής προέλευσης. Το συμβάν αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά σειρά επικίνδυνων περιστατικών που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή των Βαλτικών και της Ανατολικής Ευρώπης.



Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την επικίνδυνη τάση διασποράς των πολεμικών επιχειρήσεων εκτός των συνόρων της Ουκρανίας. Οι στρατιωτικές αρχές της Λετονίας παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ η αυξημένη δραστηριότητα drones πάνω από γειτονικά κράτη εντείνει την ανησυχία για πιθανή εμπλοκή της ευρύτερης περιοχής στις εχθροπραξίες.

Ένα ιταλικό μαχητικό αεροσκάφος που σταθμεύει στη Βαλτική κατέρριψε το drone που εισήλθε στον λετονικό εναέριο χώρο ενώ μαίνονταν ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά λιμάνια, ανακοίνωσε το ΝΑΤΟ.

🔴 BREAKING: Latvia’s armed forces say a drone that was shot down in Latvian airspace on August 14 was of Ukrainian origin. pic.twitter.com/pYWZ9TmGiz — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 20, 2026

Ουκρανικά στρατιωτικά drone που στοχεύουν τη Ρωσία έχουν εισέλθει στον εναέριο χώρο της περιοχής της Βαλτικής πολλές φορές φέτος, προκαλώντας συναγερμό.



Οι ένοπλες δυνάμεις της Λετονίας τόνισαν σήμερα ότι μη επανδρωμένο αεροσκάφος εισήλθε στη χώρα της Βαλτικής από τη Λευκορωσία, πιθανότατα λόγων ρωσικών παρεμβολών ηλεκτρονικού πολέμου.



Δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για το drone, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.