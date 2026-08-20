Στιγμές απόλυτου τρόμου έζησαν καλεσμένοι σε γαμήλια δεξίωση στο Μπέρμιγχαμ, όταν κουκουλοφόροι εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση με βόμβες μολότοφ. Βίντεο που καταγράφει το περιστατικό και κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τη στιγμή που δύο υπερπολυτελή supercars παραδίδονται στις φλόγες έξω από την αίθουσα Royal Shalimar.

Οι έντρομοι παρευρισκόμενοι έτρεχαν να σωθούν, ενώ ο χώρος έγινε στόχος συνολικά πέντε εμπρηστικών μηχανισμών. Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ οι εικόνες από την καταστροφή των πολυτελών οχημάτων προκαλούν σοκ.



Δύο πολυτελή οχήματα, που πιστεύεται ότι ήταν μια Lamborghini και μια McLaren, τυλίχθηκαν στις φλόγες, με πυκνούς καπνούς να καλύπτουν την περιοχή. Τρεις ύποπτοι, ντυμένοι στα μαύρα, καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας έξω από το κτίριο λίγο πριν την επίθεση. Ένας από αυτούς άναψε τρεις μηχανισμούς και τους εκσφενδόνισε προς το μέρος του κτιρίου.



Στα πλάνα φαίνεται ένα άλλο μέλος της ομάδας να διασχίζει τον δρόμο και να πετάει δύο επιπλέον αναμμένες μολότοφ πάνω στα supercars.

Από θαύμα δεν υπήρχαν θύματα και τραυματίες

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι δράστες τράπηκαν σε φυγή τρέχοντας σε παρακείμενο δρόμο, πριν επιβιβαστούν σε ένα λευκό Volkswagen Golf και εξαφανιστούν. Οι εμπρηστικές βόμβες πέρασαν ελάχιστα εκατοστά μακριά από νεαρούς καλεσμένους και ένα μωρό που βρίσκονταν έξω.



Από καθαρή τύχη δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, παρά το γεγονός ότι ένας από τους μηχανισμούς χτύπησε την πρόσοψη του κτιρίου, στο εσωτερικό του οποίου βρίσκονταν εκατοντάδες άτομα.

Το προσωπικό του χώρου έσπευσε αμέσως με πυροσβεστήρες για να σβήσει τις φλόγες πριν φτάσουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Ο αυτόπτης μάρτυρας Fahim Kayani, ο οποίος έτρωγε μέσα στο κτίριο τη στιγμή της επίθεσης, δήλωσε:



«Ήμουν μέσα και απολάμβανα το γεύμα μου όταν συνέβη αυτό το πολύ σοβαρό περιστατικό. Αντιλήφθηκα μια αναστατώση έξω. Το προσωπικό του εστιατορίου αντέδρασε πολύ γρήγορα και έσβησε τις φλόγες χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες πριν φτάσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης».

Μαρτυρίες για την επικίνδυνη επίθεση

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αρκετοί άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα μικρό παιδί, στέκονταν πολύ κοντά στο σημείο όπου τα αυτοκίνητα δέχθηκαν τις μολότοφ. Ο κ. Kayani ανέφερε επίσης ότι ένα άτομο κλώτσησε έναν εμπρηστικό μηχανισμό μακριά πριν κυλήσει κάτω από ένα από τα οχήματα, σύμφωνα με την Daily Mail.



Εκπρόσωπος της Αστυνομίας του West Midlands δήλωσε: «Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη μετά από τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δύο αυτοκίνητα στο Sparkbrook. Κληθήκαμε στο Royal Shalimar στην Highgate Road. Τρεις άνδρες εθεάθησαν να τρέχουν στη Mole Street πριν επιβιβαστούν σε ένα λευκό Volkswagen Golf και απομακρυνθούν. Ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Μιλάμε με μάρτυρες και εξετάζουμε το βιντεοληπτικό υλικό στο πλαίσιο της έρευνάς μας».



Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας πρόσθεσε: «Ανταποκριθήκαμε στην Highgate Road στο Μπέρμιγχαμ. Ένα πυροσβεστικό όχημα κατέφθασε αφού δύο οχήματα πυρπολήθηκαν σκόπιμα. Το ένα όχημα κατέστη ασφαλές από τους πυροσβέστες. Κανείς δεν εγκλωβίστηκε ή τραυματίστηκε. Στο σημείο βρίσκονταν και αστυνομικοί. Αποχωρήσαμε στις 21:07».