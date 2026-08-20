Σκληρή και συντονισμένη παρέμβαση για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή πραγματοποιούν η Τουρκία, η Αίγυπτος και το Κατάρ, καταδικάζοντας με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις πρόσφατες ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας. Με κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσαν, οι τρεις χώρες στέλνουν σαφές μήνυμα προς το Τελ Αβίβ, υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη να γίνουν σεβαστές οι δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμφωνία εκεχειρίας.



Παράλληλα, απευθύνουν αυστηρή έκκληση προς την ισραηλινή πλευρά να απόσχει άμεσα από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να πυροδοτήσει περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή. Η κοινή αυτή πρωτοβουλία αποτυπώνει την αυξανόμενη ανησυχία της διεθνούς κοινότητας για την εύθραυστη ισορροπία στη Γάζα.

«Οι μεσολαβούσες χώρες υπογραμμίζουν ότι η αύξηση των ισραηλινών επιθέσεων υπονομεύει τις τοπικές και τις διεθνείς προσπάθειες σε μία κρίσιμη καμπή, καθώς καταβάλλονται εντατικές προσπάθειες για την εφαρμογή του Συνολικού Σχεδίου για τον Τερματισμό του Πολέμου στην Γάζα, στις οποίες περιλαμβάνεται η συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης και ισραηλινών αξιωματούχων, και γίνονται εποικοδομητικά βήματα στο πλαίσιο της διαπραγματευτικής διαδικασίας», δηλώνουν οι τρεις χώρες.



Η διεθνής κοινότητα και το Συμβούλιο Ειρήνης πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την τήρηση των όρων της εκεχειρίας και να προλάβουν περαιτέρω κλιμάκωση, αναφέρεται στο κείμενο του κοινού ανακοινωθέντος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.