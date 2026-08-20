Παρελθόν θα αποτελέσει από τον Ολυμπιακό, όπως αναμενόταν, ο Μεχντί Ταρέμι, καθώς αποχαιρέτησε ήδη τους συμπαίκτες του και το προπονητικό επιτελείο και ετοιμάζεται για την Αλ Ουάσλ του Ντουμπάι.

Ο Ιρανός σέντερ φορ επιθυμούσε να αποχωρήσει από τους «ερυθρόλευκους» ένα χρόνο μετά τη μεταγραφή του και τελικά θα συνεχίσει την καριέρα του στο Ντουμπάι, έχοντας συμφωνήσει σε όλα με την Αλ Ουάσλ.

Ο Ταρέμι αποχαιρέτησε την Πέμπτη (20/8) τους συμπαίκτες του και το προπονητικό επιτελείο στις εγκαταστάσεις του Ρέντη και είναι έτοιμος πλέον να αναχωρήσει για το Ντουμπάι για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Αλ Ουάσλ, προπονητής της οποίας είναι ο Ρουί Βιτόρια, πρώην του Παναθηναϊκού.

Ο 34χρονος Ιρανός επιθετικός υπέγραψε το περσινό καλοκαίρι στον Ολυμπιακό και την περασμένη σεζόν μέτρησε 39 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας 16 γκολ και 6 ασίστ.