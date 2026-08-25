Τα 30ά γενέθλιά της γιόρτασε τη Δευτέρα 24 Αυγούστου η influencer και επιχειρηματίας, Γαρυφαλιά Καληφώνη, έχοντας στο πλευρό της την οικογένεια, τους φίλους της και τον σύντροφό της, Χρήστο Μάστορα.

Η ξανθιά καλλονή επέλεξε για τη βραδιά ένα εντυπωσιακό μίνι εξώπλατο φόρεμα σε λαδί απόχρωση. Το φόρεμα είχε φαρδιά μανίκια, το πίσω μέρος ήταν ανοιχτό μέχρι χαμηλά στη μέση, ενώ αστραφτερές χάντρες διακοσμούσαν την περιοχή της πλάτης. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ψηλά πέδιλα στην ίδια απόχρωση, ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε πλεξούδα.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα της βραδιάς, η Γαρυφαλιά Καληφώνη φαίνεται να σβήνει μια λιτή αλλά εντυπωσιακή λευκή τούρτα διακοσμημένη με κόκκινα φρούτα, ενώ απέναντί της κάθεται ο Χρήστος Μάστορας.

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