Τουλάχιστον 47 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής προς Δευτέρα, όταν μέλη συμμορίας επιτέθηκαν στην Κενσκόφ, όχι μακριά από την πρωτεύουσα της Αϊτής, σε λόφους που επιβλέπουν την Πορτ-ο-Πρενς, σύμφωνα με προκαταρκτικό απολογισμό που ανακοίνωσε ο ΟΗΕ χθες, ενώ ο δήμαρχος, Μασιγιόν Ζαν, έκανε λόγο νωρίτερα για «περίπου 40» θύματα.

«Οι έρευνες συνεχίζονται. Ορισμένοι άνθρωποι συνεχίζουν ακόμη να αγνοούνται», τόνισε ο αιρετός στο Γαλλικό Πρακτορείο, μιλώντας για «νύχτα τρόμου».

Μέλη συμμοριών «παρεισέφρησαν σε καταυλισμό εκτοπισμένων στον χώρο εκκλησίας. Εκτέλεσαν πολλούς ανθρώπους. Καταμετράμε νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Κάποιοι άνθρωποι απήχθησαν», πρόσθεσε ο δήμαρχος Ζαν.

Το γραφείο του υπηρεσιακού πρωθυπουργού, Αλίξ Ντιντιέ Φιλς-Εμέ, εξέφρασε σε ανακοίνωσή του τη «βαθιά συμπάθειά» του στα θύματα και στις οικογένειές τους, διαβεβαιώνοντας πως οι Αρχές δεν πρόκειται να «εγκαταλείψουν» την Κενσκόφ.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε εξάλλου πως έστειλε ενισχύσεις για την αποκατάσταση της ασφάλειας στον τομέα.

Η κοινότητα Κενσκόφ, σε υψόμετρο 2.000 μέτρων, έχει μετατραπεί για μήνες σε θέατρο συγκρούσεων συμμοριών που επιδιώκουν να επεκτείνουν τον έλεγχό τους.

Η Αϊτή, η φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου, παραμένει βυθισμένη για ατέλειωτα χρόνια σε πολυδιάστατη κρίση, πολιτική, οικονομική και ασφαλείας, ωστόσο τα πράγματα χειροτέρεψαν θεαματικά τα τελευταία χρόνια, με συμμορίες να πολλαπλασιάζουν τις δολοφονίες, τις απαγωγές για λύτρα, τους βιασμούς, τη στρατολόγηση παιδιών.

Από τους περίπου 11 εκατομμύρια κατοίκους, σχεδόν 1,5 εκατ. έχουν εκτοπιστεί μέσα στη χώρα εξαιτίας της βίας, σύμφωνα με εκτίμηση που είχε κάνει τον Ιούνιο ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, υπογραμμίζοντας ότι οι επιθέσεις δεν πλήττουν αποκλειστικά την πρωτεύουσα.

Στη χώρα αναπτύσσονται το τρέχον διάστημα στρατιωτικοί και αστυνομικοί της Δύναμης Καταστολής Συμμοριών (ΔΚΣ), στην οποία με πράσινο φως του ΟΗΕ ανατέθηκε να βοηθήσει τις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας, που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν. Όταν ολοκληρωθεί η ανάπτυξή της, θα διαθέτει 5.500 στρατιωτικούς και αστυνομικούς από άλλα κράτη, αλλά ο αριθμός όσων βρίσκονται ήδη στην Αϊτή δεν είναι γνωστός.

Οι Αρχές έχουν ανακοινώσει πως προγραμματίζουν τη διεξαγωγή προεδρικών και βουλευτικών εκλογών στα τέλη της χρονιάς, για πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία – οι προηγούμενες ανάγονται στο 2016. Ο τελευταίος πρόεδρος της χώρας, ο Ζοβενέλ Μοΐζ, που δολοφονήθηκε από μισθοφόρους το 2021, ουδέποτε αντικαταστάθηκε.

Αλλά για να γίνουν εκλογές προϋπόθεση είναι πως θα έχει «αποκατασταθεί αποδεκτή ατμόσφαιρα ασφαλείας», στοίχημα υψηλού ρίσκου για τις Αρχές.