Για τον γάμο της με τον ηθοποιό Κάλουμ Τέρνερ (Callum Turner) μίλησε για πρώτη φορά η ποπ σταρ Dua Lipa σε συνέντευξή της στην ιταλική Vogue.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο στο Old Marylebone Town Hall του Λονδίνου στις 31 Μαΐου, ενώ μία εβδομάδα αργότερα πραγματοποιήθηκε ένα τριήμερο γαμήλιο πάρτι στο Παλέρμο της Σικελίας, σύμφωνα με το περιοδικό People.

«Η ημέρα του γάμου ήταν μαγική», είπε η τραγουδίστρια του «Training Season», αποκαλύπτοντας τις δύο πολυτιμότερες συμβουλές που έλαβαν για την πιο όμορφη στιγμή της σχέσης τους: «Να ζήσουμε εκείνη την ημέρα σαν να ήμασταν κι εμείς καλεσμένοι (με λιγότερο άγχος και περισσότερη διασκέδαση) και να αναζητάμε συνεχώς ο ένας τον άλλον μέσα στο πλήθος, χωρίς να χανόμαστε ποτέ από τα μάτια του άλλου. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήσαμε πραγματικά πολλές κοινές αναμνήσεις».

Παράλληλα εξομολογήθηκε πως αυτή η περίοδος ευτυχίας στη ζωή της έχει αρχίσει να αφήνει το αποτύπωμά της και στον τρόπο που δημιουργεί τη νέα της μουσική.

«Στο παρελθόν, έβρισκα πολύ περισσότερη έμπνευση στην αναζήτηση και στη λαχτάρα μιας σχέσης. Τώρα όμως θέλω να ανακαλύψω τι συμβαίνει όταν βρεις την πραγματική αγάπη. Με ενδιαφέρουν οι πολυπλοκότητες μιας σχέσης, οι πιο ήσυχες πτυχές της, τα μικρά πράγματα», εξήγησε.

Οι πρώτες φήμες για τη σχέση του διάσημου ζευγαριού κυκλοφόρησαν τον Ιανουάριο του 2024, ενώ έναν χρόνο αργότερα ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους. Ο υποψήφιος για BAFTA ηθοποιός έκανε την πρόταση γάμου με ένα ιδιαίτερο διαμαντένιο δαχτυλίδι, το οποίο σχεδίασε αφού συμβουλεύτηκε τις καλύτερες φίλες αλλά και την αδελφή της τραγουδίστριας.