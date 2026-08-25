Μια ακόμη στιγμή από τις καλοκαιρινές της διακοπές μοιράστηκε με τους ακόλουθούς της στο Instagram η Τίνα Μεσσαροπούλου το πρωί της Δευτέρας 24 Αυγούστου.

Η δημοσιογράφος ανέβασε σε στόρι της μια φωτογραφία μαζί με τη φίλη και συνάδελφό της, Μάρα Ζαχαρέα, στην οποία οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένες μέσα στη θάλασσα, αποχαιρετώντας την Πάρο, όπου πέρασαν τις φετινές καλοκαιρινές διακοπές τους.

«Και κάπως έτσι αποχαιρετάμε και εμείς σιγά σιγά…» επεσήμανε η Τίνα Μεσσαροπούλου στη δημοσίευσή της.

Επίσης, απευθυνόμενη στη Μάρα Ζαχαρέα, πρόσθεσε: «Και του χρόνου φίλη μου με υγεία».