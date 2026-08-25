Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου επιθετικού από την Τσίβας, Αρμάντο Γκονσάλες για την ενίσχυση στην αιχμή του δόρατος και ο «Hormiga», όπως είναι το παρατσούκλι του, πλέει σε πελάγη ευτυχίας.

Σε συνέντευξή του στο μεξικανικό «TUDN», ο Γκονσάλες δήλωσε ότι δεν τον ενοχλούν όσα λέγονται εκτός του άμεσου κύκλου του σχετικά με τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και τόνισε πως είναι βέβαιος ότι βρήκε το κατάλληλο μέρος για να συνεχίσει την καριέρα του.

«Δεν με νοιάζει τι λένε οι άλλοι. Με νοιάζει μόνο τι κάνω εγώ. Και αυτή η ομάδα με ήθελε πραγματικά, ήταν προφανές. Ήταν προφανές από την προσφορά που μου έκαναν, από τα πάντα. Αν μια ομάδα με θέλει τόσο πολύ, είναι επειδή ξέρει τι μπορώ να κάνω», υποστήριξε, ο 23χρονος Μεξικάνος.

«Δεν έχει νόημα να έρθω εδώ αν δεν έχω πετύχει τίποτα ακόμα. Έχω ακόμα πολλά να κάνω. Ανυπομονώ να παίξω τον πρώτο μου αγώνα, θέλω να αρχίσω να σκοράρω γκολ, κάτι που αγαπώ περισσότερο», τόνισε χαρακτηριστικά ο Γκονσάλες, ο οποίος τόνισε πως είναι έτοιμος να αγωνιστεί.

«Είμαι έτοιμος, εξαρτάται πλέον από τον προπονητή. Είμαι πάντα διαθέσιμος για ό,τι μου ζητήσουν. Όπως είπα και πριν, ένα λεπτό, πέντε λεπτά. Θα δίνω πάντα το 100%», δήλωσε.

«Ζήτησα να βάλουν στη φανέλα το Hormiga (Μυρμήγκι). Θα δούμε αν γίνεται. Αν όχι, το A. Γκονσάλες, που επίσης είναι καλό. Το εξετάζουμε για να δούμε αν μπορεί να γίνει, αλλά εγώ θέλω πραγματικά να βάλω το “Hormiga”», κατέληξε ο νέος φορ του Ολυμπιακού.