Στην Ιταλία πλέον αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ρουμπέν Βάργκας και ότι είναι θέμα ωρών να οριστικοποιηθεί η απόκτηση του.

Σύμφωνα με το «Tuttomercatoweb», οι «ερυθρόλευκοι» τα βρήκαν σε όλα με τον Ελβετό ποδοσφαιριστή όσον αφορά τις οικονομικές απολαβές των δύο πλευρών και έτσι η μεταγραφή του έχει μπει στην τελική ευθεία.

Ιταλός δημοσιογράφος, σε ανάρτησή του, πως ακόμα και τις επόμενες ώρες, μπορεί να έχουμε οριστική κατάληξη στην υπόθεση, με τον Ολυμπιακό να έχει φτάσει την προσφορά του στα 12 + 2 εκατ. ευρώ και ποσοστό μεταπώλησης.