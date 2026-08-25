Σταθερό παραμένει το προβάδισμα της ΝΔ έναντι της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, όπως εμφανίζει η δημοσκόπηση της Interview, ενώ το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού βρίσκεται μόλις στο 3,6% παρουσιάζονται δημοσκοπική καθίζηση.

Στη δημοσκόπηση που έγινε για το Politic, η Νέα Δημοκρατία παίρνει 26,5%, ενώ η ΕΛΑΣ υποχωρεί από το 15,8% (τον Ιούλιο) στο 14,5%.

Επίσης, το ΠΑΣΟΚ παραμένει τρίτο με 10% και ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 9%.

Στην πέμπτη θέση βρίσκεται το ΚΚΕ με 6,1%, η «Ελπίδα», πέφτει στο 3,6% από 5,3% τον προηγούμενο μήνα, ενώ ακολουθούν η Φωνή Λογικής με 3,1%, ενώ στα όρια της εισόδου βρίσκονται η Πλεύση Ελευθερίας με 2,9% και το ΜέΡΑ25 με 2,8%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει για μικρή ανάκαμψη, αφού από το 1% του προηγούμενου μήνα καταγράφει ποσοστό 2%.

Οι αναποφάσιστοι αυξάνονται στο 10,6% από 9% και το «άλλο κόμμα» στο 6% από 5%, ανεβάζοντας στο 16,6% το τμήμα των ψηφοφόρων που δεν κατευθύνεται σε κάποιο από τα κόμματα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση με 29,3%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο «κανένας» με 19,2%. Ακολουθούν ο Αλέξης Τσίπρας με 13,4%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 11,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8,5%.

Οριακό προβάδισμα στο αίτημα για εκλογές τώρα

Μικρό αλλά καθαρό προβάδισμα καταγράφει το αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες, καθώς το 51% των ερωτηθέντων προτιμά εκλογές τώρα, έναντι 46% που τάσσεται υπέρ της ολοκλήρωσης της κυβερνητικής θητείας. Το 3% δεν παίρνει θέση.

Σαφής είναι η προτίμηση των πολιτών να προκύψει κυβέρνηση χωρίς παρατεταμένη εκλογική διαδικασία, καθώς το 60% θέλει κυβέρνηση από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, έναντι 32% που θα προτιμούσε να χρειαστεί και δεύτερη κάλπη.