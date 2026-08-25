Η Μαρία Αναστασοπούλου και ο Γιάννης Κολοκυθάς με την εκπομπής τους «Τα Παιδιά της Αλλαγής» στον ΣΚΑΪ 100,3 καλωσόρισαν το μεσημέρι της Δευτέρας 24 Αυγούστου τους φίλους τους.

Ο δημοσιογράφος έσπευσε να ευχηθεί «καλό χειμώνα» με αποτέλεσμα να προκαλέσει την έντονη αντίδραση της συνεργάτιδάς του που του ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι πριν από τον Δεκέμβριο.

«Λυπάμαι. Καλοκαιράκηδες, λυπάμαι, αλλά ο χειμώνας είναι κοντά. Το φθινόπωρο πιο κοντά. Ο χειμώνας είναι κοντά. Καλό χειμώνα!», είπε ο Γιάννης Κολοκυθάς.

«Νομίζω ονειρεύεσαι αυτή τη στιγμή όλο τον χρόνο», του απάντησε η Μαρία Αναστασοπούλου, με εκείνον να επιμένει: «Παιδάκι μου, δεν θέλω άλλο καλοκαίρι, endless summer».

Η Μαρία Αναστασοπούλου, πάντως, είχε εντελώς διαφορετική άποψη: «Εγώ αντιθέτως θα σου πω ότι το “καλό χειμώνα” θα το πω φέτος πρώτη Δεκέμβρη. Μέχρι τότε, κατακαλόκαιρο. Στην Ελλάδα ζούμε, τώρα ξεκινάνε οι ζέστες, όπως ακούσατε».